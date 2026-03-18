Λ. Κανέλλη: Έχετε ανεχθεί πολιτικούς αρχηγούς να λένε την παπ…α του αιώνα και θέλετε ο Κουτσούμας να σας αποκαλύψει τις πηγές του;

Υπέρ της επιλογής του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα να μην αποκαλύψει τις πηγές του για όσα είπε σε δημοσιογράφους ότι «δύο από τα τέσσερα drones της Κύπρου πήγαιναν για Σούδα», τάχθηκε η βουλευτής του κόμματος, Λιάνα Κανέλλη.

«Ο βρετανός υπουργός Άμυνας είπε την αλήθεια, ισχυροποίησε τις δικές μας θέσεις και τις δηλώσεις του Κουτσούμπα για το πού πηγαίναν τα δύο βλήματα που πήγαιναν στην Κρήτη» είπε η κυρία Κανέλλη το πρωί της Τετάρτης στην ΕΡΤ.

Στην παρατήρηση του δημοσιογράφου, Κώστα Παπαχλιμίντζου, ότι ο κ. Κουτσούμπας δεν αποκάλυψε την πηγή της πληροφόρησής του, η Λιάνα Κανέλλη επέμεινε λέγοντας «εσείς ως δημοσιογράφος θα λέγατε και ηρωικά “θα πεθάνω και δεν θα αποκαλύψω τις πηγές μου”», με τον δημοσιογράφο να επιμένει ότι «αυτό είναι δημοσιογραφικό απόρρητο και δεν υπάρχει βουλευτική απόρρητο».

«Για ποιο βουλευτικό απόρρητο μιλάτε; Πολιτικός αρχηγός κόμματος είναι. Εδώ έχετε ανεχθεί πολιτικούς αρχηγούς να λένε την παπ@@@α του αιώνα. Αποδέχεστε και πλασάρετε την πολιτική τους ότι ο πόλεμος αυτός γίνεται από έναν εγκληματία υπόδικο, τον Νετανιάχου, και από έναν άλλο υπόδικο, τον Τραμπ. Αν αποδέχεστε αυτά θέλετε να σας πει ο Κουτσούμπας από πού το ξέρει;» υποστήριξε η βουλευτής του ΚΚΕ.

Σύμφωνα με την ίδια ο Δημήτρης Κουτσούμπας «είναι ένας άνθρωπος με εγκυρότητα της πληροφορίας και είναι ορατό ότι είχε δίκιο. Δεν υπήρχε μισός υπουργός που να μη τον είπε. Η διάψευση ήταν ένα μισό για να υπάρχει».

«Εσείς πιστεύετε ότι πήγαμε να υπερασπιστούμε την Κύπρο; Να μας πείσει ο Χριστοδουλίδης ότι οι βρετανικές βάσεις είναι κυπριακό έδαφος, αποκλείεται. Εμείς στείλαμε να περιμαζέψουμε για λογαριασμό τίνος; Των Κυπρίων; Αυτό δεν περνάει» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η κυρία Καννέλη

Αναρωτήθηκε, δε, «δεν διευκολύνουμε εμείς τους Αμερικανούς; Καφέ πίνουν τα αμερικανάκια στα Χανιά; Το “κορίτσια ο στόλος για να περνάμε καλύτερα”, έχει περάσει προ πολλού. Η τόνωση των οικονομικών από τον στρατό σε εδάφη που δεν ελέγχεις είναι αστείο».