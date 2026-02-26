Κεραμέως: Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός έως το 2027 – Νέα ρύθμιση για επιτάχυνση απονομής συντάξεως

Για την επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού με τον στόχο να παραμένει τα 950 ευρώ το 2027 αλλά για τον ο μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης που έχει φτάσει τα 1.516 ευρώ, μίλησε το πρωί της Πέμπτης η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Όπως σημείωσε, μάλιστα, για τον κατώτατο μισθό, απομένουν δύο αυξήσεις – μια φέτος και μια το 2027 – προκειμένου να καλυφθεί η διαφορά των 70 ευρώ από τα 880 που είναι σήμερα στον στόχο των 950.

Περιγράφοντας τη διαδικασία η κυρία Κεραμέως είπε στην ΕΡΤ ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους κοινωνικούς εταίρους να καταθέτουν προτάσεις και τεκμηρίωση έως τον Μάρτιο. Στο τέλος του μήνα θα κατατεθεί εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, με εφαρμογή από 1η Απριλίου» διευκρινίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη «πάρα πολλά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας», όπως ο ρυθμός ανάπτυξης και οι αντοχές των επιχειρήσεων.

Με αφορμή δε, ότι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει φτάσει τα 1.516 ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο των 1.500 ευρώ, η κυρία Κεραμέως τόνισε ότι σχεδόν 8 στους 10 εργαζόμενους απασχολούνται πλέον σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, ενώ έχουν δημιουργηθεί 560.000 νέες θέσεις εργασίας.

Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε, επίσης, στις ρυθμίσεις για την επιτάχυνση απονομής επικουρικών συντάξεων σημειώνοντας ότι η κύρια σύνταξη απονέμεται σήμερα κατά μέσο όρο σε 42 ημέρες, από τις 500 ημέρες το 2019. Για τις επικουρικές, όμως καθοριστικό ρόλο παίζει η ψηφιοποίηση των χειρόγραφων ενσήμων. Έχουν ήδη σαρωθεί 53 εκατομμύρια καρτέλες, ενώ το έργο ψηφιοποίησης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026, με στόχο την πλήρη ψηφιακή ασφαλιστική ιστορία των πολιτών.