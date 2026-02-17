Κεραμέως: Νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για νέους 18 έως 29 ετών με επιδότηση 17.500 ευρώ

Από την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για νέους από 18 έως 29 ετών, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Το πρόγραμμα διεξάγεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και αφορά πάνω από 2.100 νέους, που θα επιδοτηθούν με 17.500 ευρώ

Όπως είπε η υπουργός, «ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γυναίκες, καθώς παραδοσιακά έχουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, αν και αξίζει να σημειωθεί ότι, αυτήν τη στιγμή, καταγράφεται η χαμηλότερη ανεργία στην ιστορία της χώρας στις γυναίκες -9,9%, καθώς και στους κλάδους της ψηφιακής και της πράσινης οικονομίας».

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στο παράδειγμα μίας νέας γυναίκας, της Κορίνας, «η οποία, αξιοποιώντας αντίστοιχο πρόγραμμα, κατάφερε από άνεργη να ανοίξει τη δική της επιχείρηση και να απασχολεί και άλλα άτομα ως προσωπικό».

«Αυτή είναι η πεμπτουσία της πολιτικής μας. Πώς θα δώσουμε ιδιαίτερη ώθηση στο να ανοίξουν νέες δουλειές και πώς άνθρωποι που μέχρι χθες ήταν άνεργοι σήμερα ανοίγουν τη δική τους επιχείρηση και δημιουργούν με τη σειρά τους νέες θέσεις εργασίας», υπογράμμισε η υπουργός.