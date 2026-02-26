“Κατ’ ευφημισμό υπουργός Δικαιοσύνης ο Φλωρίδης, γιατί υπουργός Αδικίας δεν προβλέπεται” λέει ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων Τεμπών

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο πρώην δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού, και συνήγορος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών Δημήτρης Σκαρίπας μίλησε το πρωί της Πέμπτης (26/02) στα Παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή «Πρώτο πρωινό» με τον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Αναφορικά με τους χειρισμούς της πολιτείας στην υπόθεση των Τεμπών και απαντώντας αρχικά στην επισήμανση του δημοσιογράφου ότι πολιτικοί αφήνουν να εννοηθεί ότι κάποιοι συγγενείς κάνουν λόγο για σκευωρία απέναντι στο κράτος, ο Δημήτρης Σκαρίπας είπε: «Η πολιτεία και οι τρεις διακριτές εξουσίες (ο Θεός να τις κάνει) δεν λειτουργούν, όπως θα έπρεπε. Η ίδια η κοινωνία δε δείχνει εμπιστοσύνη στην «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη. Απογοητεύει την κοινωνία, ακούει μόνο τα εντάλματα της εκτελεστικής εξουσίας». Και πρόσθεσε: «Έχει τρωθεί το κύρος και των 3 εξουσιών, παρόλο που πρέπει να αποτελεί το καταφύγιο κάθε πολίτη. Το 85%, αν δεν κάνω λάθος, έχουν απαξιωτική γνώμη απέναντι στη δικαιοσύνη».

Ο συνήγορος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών είπε ότι τρία χρόνια μετά διεξάγεται ήδη Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη Λάρισα σχετικά με το βίντεο, που θα έδειχνε τη διαδρομή της αμαξοστοιχίας μέχρι και τη σύγκρουση. Αύριο η 13η συνεδρίαση. Ένα 2ο σε εκκρεμότητα δικαστήριο, που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, αφορά τους ελεγκτές, οι οποίοι δεν έκριναν ότι υπήρχε κάτι πεμπτό στην υλοποίηση της σύμβασης 717 και δεν εξέτασαν αν υπάρχουν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις. Οι συγκεκριμένοι υποστηρίζονται από το Νομικό Συμβούλιο του κράτους. Το δικαστήριο προς τιμήν του κάλεσε και το Νομικό Συμβούλιο, το οποίο πιστεύω να αποσύρει την υπεράσπιση από τους κατηγορούμενους. Ένα 3ο δικαστήριο με κατηγορούμενους πέρα των άλλων, τον ΟΣΕ, που αφορά την μονταζιέρα. Ο ΟΣΕ μεταβίβασε τα ηχητικά σε μέσο μαζικής ενημέρωσης και αυτή είναι η κατηγορία, παραβίαση απορρήτου. Αν δεν είναι παραπεμπτικό το βούλευμα, οι Αγοραστός κλπ, θα πρέπει να δικαστούν από το δικαστήριο Λάρισας. Διεξάγεται η ανάκριση για τον Καραμανλή και στις 23 Μαρτίου είναι η «βασική» δίκη για τα Τέμπη, είναι ακρωτηριασμένη, γιατί από το δικαστηρίο ελλείπει το κατηγορητήριο της εκρήξεως.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος είπε χθες ότι τα περί εκρήξεως είναι σκευωρία. Ο δικηγόρος απαντά ότι «κατ’ ευφημισμό αποκαλείται υπουργός Δικαιοσύνης», γιατί υπουργός Αδικίας δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα. Πρέπει να απαντήσει για τα 27 άτομα και η μια αγνοουμένη αν τα αίτια που προκάλεσαν το θάνατό τους είναι η έκρηξη ή η σύγκρουση. Από τη σύγκρουση επέζησαν 27, που κάηκαν! Αυτό φαίνεται (πυρόσφαιρα) από την κάμερα της ΕΘνικής οδού. Η πυρόσφαιρα υπήρξε και ως γεγονός τιμωρείται και περιλαμβάνεται στο αδίκημα της εκρήξεως. Ποιον θέλει να κοροϊδέψει ο Φλωρίδης;»

Στην αναφορά του Φλωρίδη για τις εξετάσεις στις σορούς των θυμάτων και στο ερώτημά του «Πού ξέρουμε ότι δε θα ρίξουν ξυλόλιο οι συγγενείς», ο Δημήτρης Σκαρίπας είπε: «αθλιότητες ξεστομίζει ο Φλωρίδης παραμονές του εγκλήματος. Γιατί αρχειοθετήθηκε η δικογραφία κατά των ιατροδικαστών;». Συμπλήρωσε ότι «ο Φλωρίδης θα ανήκει στις μαύρες σελίδες της Ιστορίας. Δε θα τον χαιρετάει ούτε ο γείτονάς του. Ξέρουμε τι προσπαθεί να υιοθετήσει. Να μας πει γιατί μπαζώθηκε ο χώρος του εγκλήματος την επομένη του δυστυχήματος. Εκεί να δει, αν υπάρχει ξυλόλιο».

Καταλήγοντας επεσήμανε ότι οι συγγενείς των θυμάτων έχουν τη δύναμη να γίνει εκταφή των υπολλειμάτων των δικών τους ανθρώπων και είπε για τη διαδικασία της εκταφής, «αν θέλει η χώρα να αποδείξει ότι λειτουργούν οι κανόνες δικαίου και προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιωματα, ιδού η ρόδος, ιδού και το πήδημα». Τόνισε ότι «Εκταφές στη λογική Φλωρίδη δεν πρόκειται να γίνουν, θα γίνουν με τους όρους που επιτάσσουν τα διεθνή πρωτόκολλα».