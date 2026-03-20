Κακλαμάνης σε Χριστοδουλίδη: Η ευρωπαϊκή ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής για την Κύπρο να μην είναι συγκυριακή

Η ευρωπαϊκή ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής που ενεργοποιήθηκε για την Κύπρο τέθηκε στο τραπέζι της συνάντησης του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Νικήτα Κακλαμάνη, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να ευχαριστεί εκ μέρους του κυπριακού ελληνισμού τον Πρόεδρο της Βουλής για την άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας με την αποστολή ισχυρής αποτρεπτικής δύναμης στην Μεγαλόνησο.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, ο κ. Κακλαμάνης επισκέφθηκε σήμερα την Κύπρο, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και στήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και κοινής ευρωπαϊκής πορείας Αθήνας και Λευκωσίας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης, υποδεχόμενος τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, ανέφερε: «Νικήτα, θέλω να σε καλωσορίσω και να σε ευχαριστήσω δημόσια για την πρόσκληση, στις 14 Μαΐου, να βρεθώ στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα, για την Κύπρο και την Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή και σε ευχαριστώ θερμά. Μόλις επέστρεψα από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχαμε σε πανευρωπαϊκό συμβούλιο μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκεί συζητήσαμε, μεταξύ άλλων, το άρθρο 42.7 και τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή τα γεγονότα που ζήσαμε στην Κύπρο. Θέλω, με την ευκαιρία, να ευχαριστήσω την Ελλάδα -εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και του κυπριακού λαού- για την άμεση ανταπόκριση».

Από την πλευρά του, ο Κακλαμάνης σημείωσε τη σημασία της ενεργοποίησης της συζήτησης για το άρθρο 42.7, εκφράζοντας την ελπίδα να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά και να μην περιοριστεί σε συγκυριακό επίπεδο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η Κύπρος -κάθε Κύπρος- είναι Ευρωπαϊκή Ένωση», τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή θα καταγραφεί ιστορικά, ιδίως υπό την προεδρία του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Κακλαμάνης στάθηκε επίσης στην ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης, επισημαίνοντας ότι οι κοινωνίες Ελλάδας και Κύπρου αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι αν η κατάσταση παραταθεί, ενδέχεται να απαιτηθούν μέτρα αντίστοιχα με εκείνα της περιόδου της πανδημίας, με μεγαλύτερη ευελιξία από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης.