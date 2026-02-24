MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης: Καταδικάζω απερίφραστα την άνανδρη επίθεση προς το πρόσωπο της βουλευτού της ΝΔ Χριστίνας Αλεξοπούλου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, μόλις πληροφορήθηκε την απαράδεκτη ενέργεια που σημειώθηκε στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού της ΝΔ Χριστίνας Αλεξοπούλου, στο κέντρο της Πάτρας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Καταδικάζω απερίφραστα και με αποτροπιασμό την άνανδρη επίθεση προς το πρόσωπο της βουλευτού Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χριστίνας Αλεξοπούλου. Το γεγονός ότι πρόκειται για την τρίτη φορά που το συγκεκριμένο γραφείο γίνεται στόχος βανδαλισμών καθιστά το περιστατικό ιδιαίτερα ανησυχητικό. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία και στρέφονται κατά της ελεύθερης πολιτικής δράσης και της ομαλής λειτουργίας του πολιτεύματος».

Νικήτας Κακλαμάνης

