Κακλαμάνης για επίθεση σε Βορίδη: Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι ολίγοι, που αγνοούν τη λέξη “σεβασμός”, κυρίως όμως τι εστί Δημοκρατία

«Την απόλυτη καταδίκη του» για την επίθεση που δέχθηκε ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης και η οικογένεια του το βράδυ του Σαββάτου στην Κρήτη, εξέφρασε με δήλωση του ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

Όπως τόνισε ο κ. Κακλαμάνης: «H επίθεση, που δέχθηκε χθες βράδυ, ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης και η οικογένεια του στο Ηράκλειο Κρήτης από ομάδα “γνωστών-αγνώστων”, επιβεβαιώνει ότι δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι ολίγοι, που αγνοούν τη λέξη “σεβασμός”, κυρίως όμως τι εστί Δημοκρατία».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Βουλής: «Τα συγκεκριμένα άτομα θα πρέπει να μάθουν, λοιπόν, ότι τέτοιες ενέργειες, γιγαντώνουν τις δημοκρατίες. Και πως το ίδιο θα συμβαίνει κάθε φορά, που επιχειρούν να τις χτυπούν “καλλιεργώντας” κλίμα τρομοκρατίας. Ζούμε σε μία χώρα, που γέννησε την αληθινή Δημοκρατία. Θα τη διατηρήσουμε με κάθε τρόπο. Δεν φοβόμαστε. Είμαστε οι πολλοί και είναι οι λίγοι. Όχι στη βία…»