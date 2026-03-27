Η Ζαχαράκη εγκαινίασε το Κέντρο Καινοτομίας Κ. Μακεδονίας στην Πέλλα – “Ισότητα ευκαιριών και βιωματική γνώση για όλα τα παιδιά”

Ο εμπλουτισμός της εμπειρίας της γνώσης και η ισότητα ευκαιριών για τα παιδιά παντού στην Ελλάδα είναι η παρακαταθήκη των συνολικά 13 Κέντρων Καινοτομίας που θα λειτουργήσουν σε κάθε μία από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας, τόνισε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, εγκαινιάζοντας σήμερα το Κέντρο Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας, στην Πέλλα.

Το Κέντρο, που στεγάζεται στο πρώην Δημαρχείο Πέλλας, διαθέτει υποδομές που αξιοποιούν προηγμένες τεχνολογίες, όπως η Εκτεταμένη Πραγματικότητα, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, η Ρομποτική, καθώς και εργαστήρια κατασκευών και διαδραστικά μαθησιακά περιβάλλοντα και αποτελεί ένα σύγχρονο οικοσύστημα γνώσης, που ενσωματώνει και διασυνδέει τη σχολική κοινότητα, την τοπική κοινωνία, τα ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια και τις τοπικές επιχειρήσεις, έχοντας ως αποστολή την καλλιέργεια δεξιοτήτων και την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της συνεργατικής μάθησης.

«Αυτό το Κέντρο Καινοτομίας είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα μιας συνεχούς προσπάθειας, σύμφωνα με την καθοδήγηση που έχει δώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και η προσπάθεια που κάνουμε συνολικά για τα παιδιά, για την ισότητα ευκαιριών και για να μπορεί το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον να είναι σε μια αρμονική συνύπαρξη», τόνισε η κ. Ζαχαράκη, επισημαίνοντας ότι “αυτή η ισότητα ευκαιριών είναι που πρέπει συνεχώς να κατακτούμε για τα παιδιά”.

Αναφερόμενη στον ρόλο των Κέντρων Καινοτομίας να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση με πρακτικές εφαρμογές, η υπουργός εξήγησε πως οι τεχνολογίες αιχμής με τις οποίες θα έλθουν σε επαφή οι μαθητές «δεν είναι μόνο ένα ανθρωποειδές ρομπότ ή ένα σετ ρομποτικής, ή μία μάσκα VR, αλλά η εξάπλωση όλων αυτών των δυνατοτήτων -πολυθεματική, πολυχρηστική- μέσα σε πολλά μαθήματα, για να μπορεί να γίνεται βιωματική η γνώση», καθώς, «ένα πράγμα, το οποίο πρέπει να αφήσουμε ως παρακαταθήκη στα παιδιά, είναι να εμπλουτίσουμε όσο γίνεται την εμπειρία της γνώσης».

Εντάσσοντας τη δημιουργία των Κέντρων Καινοτομίας στη συνολική πολιτική του υπουργείου Παιδείας για την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών σε σύγχρονες εκπαιδευτικές υποδομές, η κ. Ζαχαράκη σημείωσε πως περισσότεροι από 50.000 διαδραστικοί πίνακες έχουν εγκατασταθεί στις σχολικές αίθουσες σε όλη την Ελλάδα, έχουν δοθεί στα σχολεία περισσότερα από 177.000 σετ ρομποτικής, ενώ από τη νέα χρονιά θα παραδοθεί και νέος εξοπλισμός στα εργαστήρια φυσικών επιστημών, θα βελτιωθεί ο αθλητικός εξοπλισμός και θα τοποθετηθούν απινιδωτές. Στόχος, όπως είπε, είναι «να προσθέσουμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες ζωής, να εμπλουτίσουμε τα εργαστήρια δεξιοτήτων, τις δράσεις ενεργού πολίτη, να δώσουμε στα παιδιά μας τις ευκαιρίες που τους αξίζουν».

Η κ. Ζαχαράκη έκανε μνεία στους προκατόχους της στο υπουργείο Παιδείας, Νίκη Κεραμέως και Κυριάκο Πιερρακάκη, «γιατί ξεκίνησαν τα έργα για το Ταμείο Ανάκαμψης, για να μπορούμε σήμερα να είμαστε εδώ, να χρηματοδοτήσουμε αυτό το έργο και αυτή την πολύ σημαντική προσθήκη στην περιοχή».

Η υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην επιλογή της Πέλλας ως τόπου που εγκαταστάθηκε το Κέντρο Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας, ένα μέρος, που όπως είπε, γεννά υπερηφάνεια για την ιστορία του, τις παρακαταθήκες του, τα ήθη, έθιμα και τον πολιτισμό της περιοχής και «ερχόμαστε στο τώρα και δένουμε το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον».

Η ίδια μοιράστηκε με το κοινό πώς φαντάζεται την αξιοποίηση του Κέντρου Καινοτομίας. «Φαντάζομαι την εικόνα ενός παιδιού που απέναντι από το σχολείο, ανοίγοντας το παράθυρο βλέπει τον κίονα μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Λίγο πιο πέρα είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο. Έρχεται στο Κέντρο Καινοτομίας και χτίζει ένα εκπαιδευτικό σενάριο. Την ίδια στιγμή, μπορεί αυτό το εκπαιδευτικό σενάριο να δημιουργήσει ένα ψηφιακό μουσείο και αυτό το ψηφιακό μουσείο να διασυνδεθεί με πολλά σχολεία σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, ώστε αυτό να γίνει η παγκόσμια κατάκτηση του πολιτισμού και να ταξιδέψει η περιοχή -και όλα αυτά που έχει να μας διδάξει- παντού στον κόσμο», είπε.

«Σίγουρα θα δούμε την πλήρη εξάκτινωση όλων αυτών των δραστηριοτήτων σήμερα, αλλά και μέσα στον χρόνο», πρόσθεσε, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το Κέντρο θα μπορέσει να αποτελέσει «μια πολύ σημαντική δεξαμενή εκπαιδευτικών σεναρίων, για να μπορούν τα παιδιά να έχουν ακόμη πιο εμπνευσμένη καθημερινότητα βιωματικής μάθησης και εκπαίδευσης». Στην κατεύθυνση αυτή, κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν το Κέντρο στην καθημερινότητα του σχολείου, σε ζητήματα τοπικής ιστορίας, σε διαθεματική προσέγγιση αλλά και στις καλές πρακτικές ανταλλαγής που έχουν με ξένα σχολεία.

Τα Κέντρα Καινοτομίας υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας-Ελλάδα 2.0, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (NextGenerationEU). Ευχαριστώντας τα στελέχη του ΙΤΥΕ Διόφαντος (φορέας υλοποίησης του έργου), δεσμεύτηκε ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης το υπουργείο Παιδείας θα αναλάβει πλήρως τη συνέχιση της χρηματοδότησης των Κέντρων Καινοτομίας, για τη συνέχιση του έργου τους.

Το Κέντρο Καινοτομίας Πέλλας ανοιχτό σε 230.000 μαθητές

Μετά την τελετή των εγκαινίων μαθητές, εκπαιδευτικοί και προσκεκλημένοι είχαν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και να βιώσουν ενδεικτικά σενάρια μάθησης. Συγκεκριμένα, έγινε επίδειξη ενός βιονικού τετράποδου ρομπότ με ενσωματωμένο ρομποτικό βραχίονα, επίδειξη τεχνολογιών διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή (Brain–Computer Interface – BCI), αναδεικνύοντας νέες δυνατότητες στην κατανόηση της ανθρώπινης νόησης και στις εφαρμογές νευροεπιστήμης στην εκπαίδευση και πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες ψηφιακής σχεδίασης και κατασκευής, με χρήση 3D σαρωτή και 3D εκτυπωτή, καθώς και εμβυθιστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας, μέσα από ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σενάριο.

Το Κέντρο Καινοτομίας στην Πέλλα, θα υποδέχεται μαθητές από κάθε σχολείο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η Πέλλα, όπως ανέφερε ο περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αλέξανδρος Κόπτσης, επιλέχθηκε ανάμεσα σε πέντε περιοχές που προτάθηκαν, καθώς είναι ένας τόπος που μπορεί να συνδυάσει την εκπαίδευση με την τεχνολογία και τον πολιτισμό.

«Πρόκειται για μία περιοχή η οποία συνδυάζει και το κομμάτι της ψηφιακής αναβάθμισης αλλά και το πολιτιστικό», σημείωσε προσθέτοντας ότι «32.000 εκπαιδευτικοί και 230.000 μαθητές από 2.300 σχολεία θα μπορούν να έρχονται στο εξής εδώ και να απολαμβάνουν και την επιστήμη και την τεχνολογία και την έρευνα και τον πολιτισμό».

Στην εκδήλωση των εγκαινίων παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμούς ο Δήμαρχος Πέλλας Στάθης Φουντουκίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Ιορδάνης Τζαμτζής, οι βουλευτές Βασίλης Βασιλειάδης, Διονύσης Σταμενίτης και Γιώργος Καρασμάνης ενώ για την αποστολή των Κέντρων Καινοτομίας μίλησε η β’ αντιπρόεδρος του ΙΤΥΕ Διόφαντος, Ζαχαρούλα Σμυρναίου.

Το πρωί η υπουργός Παιδείας επισκέφθηκε στο ΓΕΛ Χαλκηδόνας, καθώς και το Δημοτικό και το Γυμνάσιο Πέλλας. Πριν την τελετή εγκαινίων ξεναγήθηκε στον Μουσειακό χώρο στο ισόγειο του Κέντρου Καινοτομίας. Μετά τα εγκαίνια επισκέφθηκε το εργοτάξιο του Μουσικού Σχολείου Γιαννιτσών και αργότερα θα επισκεφθεί το Κοινωνικό Φροντιστήριο Άγιος Παΐσιος, στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ