Η Λάρισα επόμενος σταθμός του Αλέξη Τσίπρα
Η Λάρισα είναι ο επόμενος σταθμός της παρουσίασης της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την πρόσκληση των εκδόσεων Gutenberg, η παρουσίαση θα γίνει την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στο συνεδριακό κέντρο του Divani Palace Larissa (Παπαναστασίου 19, Λάρισα).
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι: Απόστολος Καλογιάννης, πρώην δήμαρχος Λαρισαίων, Ιωάννα Καραβάνα, δικηγόρος-πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών, Θέμης Λαζαρίδης, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μαριάννα Τουμασάτου, ηθοποιός, Σωτήρης Τσουκαρέλης, πολιτικός επιστήμονας-υπεύθυνος κοινωνικής καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά». Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
Παρουσίαση – Συντονισμός: Γιάννης Γιαννακόπουλος, δημοσιογράφος Θεσσαλία TV, Αλεξία Τασούλη, δημοσιογράφος Ναυτεμπορική TV
Ώρα προσέλευσης: 18:30 – Ώρα έναρξης: 19:00.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Δεν έχει δώσει ακόμα δείγμα DNA η μητέρα της Λόρα – Τηλεδιάσκεψη γερμανικής και ελληνικής αστυνομίας για την εξαφάνισή της
- Εκτίμηση-σοκ για τη Λίντσεϊ Βον που τραυματίστηκε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: “Μπορεί να ακρωτηριαστεί το πόδι της”
- Χρίστος Δήμας: Αυτοψία σε αντιπλημμυρικά έργα κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου “Κόρινθος – Πάτρα”