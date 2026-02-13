MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Λάρισα επόμενος σταθμός του Αλέξη Τσίπρα

Η Λάρισα είναι ο επόμενος σταθμός της παρουσίασης της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την πρόσκληση των εκδόσεων Gutenberg, η παρουσίαση θα γίνει την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στο συνεδριακό κέντρο του Divani Palace Larissa (Παπαναστασίου 19, Λάρισα).

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι: Απόστολος Καλογιάννης, πρώην δήμαρχος Λαρισαίων, Ιωάννα Καραβάνα, δικηγόρος-πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών, Θέμης Λαζαρίδης, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μαριάννα Τουμασάτου, ηθοποιός, Σωτήρης Τσουκαρέλης, πολιτικός επιστήμονας-υπεύθυνος κοινωνικής καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά». Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Παρουσίαση – Συντονισμός: Γιάννης Γιαννακόπουλος, δημοσιογράφος Θεσσαλία TV, Αλεξία Τασούλη, δημοσιογράφος Ναυτεμπορική TV

Ώρα προσέλευσης: 18:30 – Ώρα έναρξης: 19:00.

