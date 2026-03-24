Γεωργιάδης για δωρεάν αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους: Έχουν εξυπηρετηθεί 294.648 αιτήματα μέσα σε λίγους μήνες

Στοιχεία για την δωρεάν υπηρεσία αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους παραθέτει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει πως συνολικά έχουν εξυπηρετηθεί πάνω από 290.000 αιτήματα.

Όπως σημειώνει ο υπουργός, «από τις 16 Φεβρουαρίου 2026, το πρόγραμμα επεκτάθηκε περαιτέρω, δίνοντας τη δυνατότητα παραλαβής φαρμάκων και μέσω ιδιωτικών φαρμακείων».

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Η νέα δωρεάν υπηρεσία αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) του ΕΟΠΥΥ, που ξεκίνησε στις 16 Ιουνίου 2025, σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην εξυπηρέτηση των ασθενών στην Ελλάδα.

Μέχρι τις 15 Μαρτίου 2026, έχουν εξυπηρετηθεί συνολικά 294.648 αιτήματα, με παραδόσεις να πραγματοποιούνται κατ’ οίκον, σε αποκεντρωμένα σημεία του ΕΟΠΥΥ, σε ιδιωτικές κλινικές και σε ιδιωτικά φαρμακεία.

Αναλυτικά, οι παραδόσεις κατανέμονται ως εξής:

Κατ’ οίκον: 97.994

Σε αποκεντρωμένα σημεία και ιδιωτικές κλινικές: 195.324

Σε ιδιωτικά φαρμακεία: 1.330

Συνολικά: 294.648

Η γεωγραφική κατανομή των κατ’ οίκον παραδόσεων δείχνει ότι:

44% πραγματοποιήθηκε στην Αττική

12% στη Θεσσαλονίκη

15% στη νησιωτική χώρα

29% στην υπόλοιπη Ελλάδα

Αντίστοιχα, κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας της διάθεσης μέσω ιδιωτικών φαρμακείων:

63% των παραδόσεων έγινε στην Αττική

13% στη Θεσσαλονίκη

7% στη νησιωτική χώρα

17% στην υπόλοιπη επικράτεια

Σημαντικό είναι ότι, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, συνολικά 53.604 μοναδικοί δικαιούχοι υπέβαλαν αίτημα για κατ’ οίκον αποστολή φαρμάκων.