Γεωργιάδης: Δεν σέβομαι τους αγώνες της Αριστεράς, όσους έκανε ήταν επί ζημία της Ελλάδας

Για το όχι του ΠΑΣΟΚ στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ εκτιμώντας ότι «τους παγίδευσε ο Δούκας», για την «τοξικότητα» της Ζωής Κωνσταντοπούλου και το rebranding του Αλέξη Τσίπρα στον οποίο είπε «τζάμπα έδωσες τα λεφτά στους Γάλλους», μίλησε το πρωί της Τρίτης ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αρχικά παρατήρησε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι «το ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι δεν θα κάνει συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, δεν είπε όμως ότι δεν θα κάνει με Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα, Βελόπουλο, Καρυστιανού, ΚΚΕ. Άρα ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι αν είμαι πρώτος με μια ψήφο διαφορά, μπορώ να κάνω συγκυβέρνηση με όλους τους άλλους πλην της ΝΔ. Θεωρώ ότι τους παγίδευσε ο Δούκας και για μένα ο Δούκας είναι ο νικητής του Συνεδρίου».

Συνεχίζοντας, ο υπουργός Υγείας είπε «αν ο λαός δεν μας δώσει αυτοδυναμία, με ποιον μπορεί η ΝΔ αντικειμενικά να κάνει συγκυβέρνηση; Με το ΠΑΣΟΚ. Μπορούμε να κάνουμε με Βελόπουλο; Όχι γιατί δολοφόνους μας ανεβάζει, δολοφόνους μας κατεβάζει. Ο Βελόπουλος παλαιοπασόκος είναι, φιλορώσος και λαϊκιστής. Μετά από τη δήλωση του ΠΑΣΟΚ ότι γράφω στα παπούτσια μου τη θέληση του λαού, εγώ λέω αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, δεν έχουμε κυβέρνηση».

«Κατά τη γνώμη μου η απόφαση του ΠΑΣΟΚ είναι μεγάλο πολιτικό λάθος και πολύ προσβλητική για τον λαό γιατί για πρώτη φορά λέει ένα κόμμα με απόφαση συνεδρίου ότι δεν με νοιάζει τι θα πει ο λαός. Είναι σαν να λέει στον λαό ή θα κάνεις ό,τι θέλω εγώ ή χάος», είπε ακόμα ο κ. Γεωργιάδης.

«Δεν ανέχομαι την τοξικότητα της κυρίας Κωνσταντοπούλου»

Με αφορμή το βίντεο του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη για τα Τέμπη, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι «τα ίδια είπε με διαφορετικό τρόπο ο εκπρόσωπος του Αρείου Πάγου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου προσπαθεί με τοξικό τρόπο να σταματήσει τη δίκη των Τεμπών και να διχάσει την Ελλάδα. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί συνδικαλιστικά τους δικαστικούς και δεν είναι ΝΔ να λέει έλεος με την κυρία Κωνσταντοπούλου που χρησιμοποιεί τον ρόλο της ως βουλευτής για να διχάζει την κοινωνία».

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει χτίσει την πολιτική ύπαρξη της Πλεύσης Ελευθερίας στην τραγωδία των Τεμπών. Δεν ανέχομαι την τοξικότητα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και αυτό θα είναι ένα από τα ερωτήματα των επόμενων εκλογών, αν θέλουμε να φάμε ο ένας τον άλλο», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

«Αλέξη τζάμπα σου έφαγαν τα λεφτά οι Γάλλοι»

Κληθείς, τέλος, να τοποθετηθεί επί των αναφορών Τσίπρα στον Άρη Βελουχιώτη, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι «δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε τους αγώνες της Αριστεράς αλλά δεν έχω ζητήσει το ίδιο και από αντιπάλους μας για τους αγώνες της Δεξιάς. Δεν σέβομαι τους αγώνες της Αριστεράς και λέω ότι όσους αγώνες έκανε ήταν επί ζημία της Ελλάδας».

Απευθυνόμενος στον πρώην πρωθυπουργό αφού θύμισε ότι είχε πει ότι κάνει rebranding και γίνεται σοσιαλδημοκράτης, είπε «Αλέξη τζάμπα έδωσες τα λεφτά στους Γάλλους, στα έφαγαν χωρίς λόγο. Όταν στην πρώτη μεγάλη ομιλία μιλάς για τον Άρη Βελουχιώτη, είναι προφανές ότι το rebranding έχει κάνει φτερά».

Τέλος, με αφορμή τη γιορτή του ΚΚΕ στο Λιτόχωρο για την έναρξη του εμφυλίου, ο υπουργός Υγείας είπε, «υπάρχει άλλη χώρα που γιορτάζει την έναρξη της καταστροφής μιας χώρας. Είπαμε να πάμε μπροστά, να ρίξουμε νερό στο κρασί αλλά για κάτσε. Δεν σημαίνει ότι θα μας κουνάνε το δάχτυλο ότι αιματοκύλισαν την Ελλάδα;».

