Γαβρόγλου κατά Κωνσταντοπούλου: Είναι αρχιτέκτονας πολιτικού λόγου που οδηγεί στον πάτο

Φωτογραφία: Intime
Την αποδοκιμασία του για τον λόγο που χρησιμοποιεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, Κώστας Γαβρόγλου, υποστηρίζοντας ότι «είναι αρχιτέκτονας πολιτικού λόγου που δεν μας οδηγεί πουθενά παρά τον πάτο».

«Η κυρία Κωνταντοπούλου έχει οδηγήσει το πολιτικό επίπεδο σε ένα επίπεδο που δεν με αφορά. Φανταστείτε πού θα πηγαίναμε αν μιλάγαμε με τον ίδιο τρόπο» συνέχισε μιλώντας στον Status Fm.

Ερωτηθείς, δε, σχετικά είπε ότι ήταν «προφανώς λάθος» η επιλογή της για τη θέση της Προέδρου της Βουλής στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Απάντησε, επίσης, «βεβαίως και όχι» στο ερώτημα αν θα μπορούσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας να είναι συνομιλητής του Ινστιτούτου Τσίπρα σε αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη για τον οποίο είπε «είναι επικεφαλής κόμματος που έχει πει πράγματα με τα οποία συμφωνούμε και πράγματα που διαφωνούμε».

«Δεν είναι πολιτικό, είναι προσωπικό πρόβλημα. θεωρώ ότι ο πολιτικός λόγο δεν μπορεί να οδηγεί σε μια επιπλέον κατρακύλα. Η έννοια “λαγούμι” και “φράγκα” είναι εκτός πλαισίου, δεν το λέει ούτε η ΝΔ» είπε ακόμα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όσον αφορά την ανακοίνωση των 41 στελέχων που αποτελούν το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα είπε ότι «το συζητάμε 3-3,5 μήνες» συμπληρώνοντας πως «το ερώτημα είναι πώς το ινστιτούτο δεν θα κάνει 1-2 εκδηλώσεις τον χρόνο αλλά θα αποκτήσει δυναμικό περιεχόμενο».

«Ο Τσίπρας και το ινστιτούτο δεν είμαστε αποκομμένοι από την κουλτούρα αυτού που μας έφερε εδώ. Όταν μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να πεις ότι είναι του πεταματού επειδή δεν είναι καινούργιο. Τα πράγματα μετασχηματίζονται» πρόσθεσε ο κ. Γαβρόγλου

Κώστας Γαβρόγλου

