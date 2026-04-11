Γ. Σακελλαρίδης: Το μήνυμα της Ανάστασης θα είναι ισχυρότερο από τη βαρβαρότητα

Την ελπίδα «το μήνυμα της Ανάστασης θα είναι ισχυρότερο από τη βαρβαρότητα» εξέφρασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γ. Σακελλαρίδη

«Μεγάλο Σάββατο σήμερα, η μέρα ανάμεσα στη Σταύρωση και την Ανάσταση.

Εδώ και βδομάδες άλλωστε, η ειρήνη μοιάζει να έχει κρεμαστεί επί ξύλου. Σήμερα είναι η μέρα που όλα μοιάζουν να κρέμονται, ανάμεσα στην βαρβαρότητα και την ελπίδα.

Σήμερα στο Ισλαμαμπάντ ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιρανούς και Αμερικανούς για την ειρήνη, αλλά ο Λίβανος συνεχίζει να ματώνει από τη βαρβαρότητα του Ισραήλ. Ό,τι βλέπουμε τους τελευταίους μήνες επιβεβαιώνει πως, αφού κατέρρευσαν οι τελευταίοι ηθικοί φραγμοί της διεθνούς κοινότητας με τη γενοκτονία στη Γάζα, η πολεμική μηχανή του Ισραήλ δεν ορρωδεί πλέον μπροστά σε τίποτα.

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου άνοιξαν τους ασκούς του παραλογισμού, βυθίζοντας ολόκληρο τον πλανήτη σε καθεστώς πολεμικής, ενεργειακής και οικονομικής ανασφάλειας. Και τώρα ο Τραμπ αναζητά απεγνωσμένα διέξοδο από την επιχείρηση που ονόμασε με την γνωστή πομπώδη αλαζονεία “Epic Fury”, αλλά που μοιάζει όλο και περισσότερο με Epic Fail.

Το Ιράν δεν ήταν Βενεζουέλα. Και κανένας από τους μεγαλεπήβολους στόχους που είχαν εξαγγελθεί με τυμπανοκρουσίες δεν έχει επιτευχθεί με τον τρόπο που υποσχέθηκαν οι εμπνευστές αυτού του πολέμου. Για αυτό και σήμερα η Ουάσιγκτον προσέρχεται σε διαπραγματεύσεις από θέση πολύ πιο αμήχανη από όσο θα ήθελε να παραδεχτεί.

Την ίδια ώρα, η διψασμένη για όλεθρο πολεμική μηχανή του Ισραήλ συνεχίζει να συμπεριφέρεται σαν κακομαθημένος νταής, ξεσπώντας την οργή της αποτυχίας της στον μαρτυρικό Λίβανο. Την Τετάρτη, την ίδια μέρα που ανακοινώθηκε η εκεχειρία, οι επιδρομές άφησαν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και πάνω από χίλιους τραυματίες μέσα σε λίγα λεπτά.

Αυτή τη σφαγή ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη χαρακτήρισε “αντιπαραγωγική”, τη στιγμή που ο Πέδρο Σάντσεθ μιλάει για τον ηθικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ευρώπη και μιλάει ανοιχτά για εγκλήματα πολέμου του Νετανιάχου και του Τραμπ.

Ο Κ. Μητσοτάκης στην λάθος πλευρά της ιστορίας, ακόμη μια φορά. Σε ρόλο αναξιοπρεπούς αυλοκόλακα των εγκληματιών πολέμου.

Απόψε, το Μεγάλο Σάββατο, περιμένουμε το φως να βγει μέσα από το σκοτάδι.

Αυτή είναι η υπόσχεση της Ανάστασης. Ότι ακόμα και ό,τι φαίνεται οριστικά νεκρό μπορεί να αναγεννηθεί.

Ας ελπίσουμε ότι αυτή η υπόσχεση αγγίζει και τους ανθρώπους του Λιβάνου, της Γάζας, του Ιράν και φυσικά τον ουκρανικό λαό. Κάθε γωνιάς του πλανήτη που σήμερα θρηνεί.

Ας ελπίσουμε ότι το μήνυμα της Ανάστασης θα είναι ισχυρότερο από τη βαρβαρότητα.

Ότι θα ανοίξει δρόμο για ειρήνη, δικαιοσύνη και λογοδοσία σε μια περιοχή που έχει πληρώσει ήδη υπερβολικά ακριβά τον κυνισμό των ισχυρών».