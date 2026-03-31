Γ. Παπαγεωργίου: Στους επόμενους μήνες η παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά – Τεράστιο έργο υποδομής το flyover

Οι υποδομές της Θεσσαλονίκης, το μετρό, το flyover, η ανάπλαση της ΔΕΘ είναι μερικά από τα «φλέγοντα» ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.

Ο Συντονιστής του Γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου, καλεσμένος της εκπομπής «Μέρα με Χρώμα» της ΕΡΤ3, τοποθετήθηκε για όλα τα ζητήματα, τονίζοντας όσον αφορά την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, ότι προέχει η ασφάλεια, ενώ στάθηκε και στα σημαντικά έργα που είναι σε εξέλιξη στην πόλη.

Για την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, την επέκταση μετρό στην Καλαμαριά και το flyover ανέφερε:

«Είναι κάτι που δείχνει τη σημαντικότητα που έχει για τον πρωθυπουργό, η Θεσσαλονίκη για την πρόοδο, για τα έργα, για όλα αυτά από το 2019 που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση για την πόλη, που είχε μείνει πίσω. Ήταν μια πόλη που έχανε συνεχώς ευκαιρίες, 6-7 χρόνια μετά η πόλη που είχε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, από 240 λεωφορεία, πλέον έχει πάνω από 500, εκ των οποίων από τον Σεπτέμβριο που έρχονται, τα 460 θα είναι καινούρια και από αυτά τα 111 θα είναι ηλεκτρικά. Το ευχάριστο είναι ότι πλέον παραδόθηκε η βασική γραμμή μετρό και μιλάμε για την Καλαμαριά. Είναι λίγο τεχνικά τα ζητήματα, έχει τοποθετηθεί και ο αρμόδιος υπουργός και ο πρωθυπουργός, αλλά στους επόμενους μήνες αναμένουμε να παραδοθεί. Η ασφάλεια προέχει και η λιγότερο δυνατή ταλαιπωρία της πόλης. Με γνώμονα το κοινό καλό προχωρούμε όσο πιο γρήγορα για την παράδοση. Το flyover είναι ένα τεράστιο έργο υποδομής που θα βοηθήσει την πόλη στην καθημερινότητα, από 5.000 χωρητικότητα, ανεβαίνει στις 10.000. Έχουμε τα λεωφορεία, το μετρό και ο προαστιακός που ξεκινάει από το Νέο σιδηροδρομικό σταθμό και φτάνει μέχρι τη Σίνδο στα Πανεπιστήμια και τη βιομηχανική περιοχή».

Για τις υποδομές στην εκπαίδευση, ανέφερε:

«Οι σχολικές υποδομές είναι κάτι και σε συζητήσεις που είχε ο πρωθυπουργός με τους δημάρχους, πάνω από 15-20 χρόνια είχαν να γίνουν υποδομές, νέα σχολεία. Έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα με 17 ΣΔΙΤ, τα 16 είναι στο νομό Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων τα περισσότερα τελειώνουν τον Σεπτέμβριο. Άρα και στις υποδομές, και στη συγκοινωνία και στην υγεία με τα δύο νέα νοσοκομεία, το Παιδιατρικό στο Φίλυρο που τελειώνει αρχές του 2027, για το ογκολογικό προχωρούν οι διαδικασίες για να ξεκινήσει. Όλα τα νοσοκομεία, οι εγκαταστάσεις αναβαθμίζονται, γίνονται προσπάθειες για να έρθει επιπλέον προσωπικό».

Για την ανάπλαση της ΔΕΘ:

«Υπάρχει μια διαφωνία…πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι σταματήσουμε τα όχι σε αυτή την πόλη. Για κάθε έργο αναπτυξιακό που πάει να ξεκινήσει υπάρχει ένα όχι, μια ομάδα πολιτών που αντιστέκεται και μας καθυστερεί στην ανάπτυξη. Το είδαμε στο μετρό με τα αρχαία, στο flyover. Μετά από διαβούλευση με τους φορείς άλλαξε το αρχικό σχέδιο και τον Σεπτέμβριο του 2025 μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό πλάνο, μιλάμε για 70% του χώρου πράσινο, δεν περιλαμβάνει καθόλου real estate, ενσωματώνει την περιοχή της Αγίας Φωτεινής και όλα τα χρήματα μπαίνουν από πόρους του δημοσίου. Σε αυτό το πλάνο πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν χρειάζεται άλλη διαφωνία ή καθυστέρηση για να προχωρήσει η πόλη μπροστά. Μιλάμε για ένα μητροπολιτικό πάρκο που συνδυάζει και εκθεσιακό χώρο και θα αναβαθμίσει το κέντρο και θα δώσει ζωή και οικονομική ενίσχυση στην πόλη», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Τέλος ο κ.Παπαγεωργίου αναφέρθηκε και στη βουλευτική υποψηφιότητα του, στις επόμενες εκλογές.

«Είναι κάτι πολύ τιμητικό για εμένα, είμαι ήδη 2,5 χρόνια στο γραφείο του πρωθυπουργού. Θέλω να συνεχίσω να αγωνίζομαι από μια άλλη θέση, θα κάνω την προσπάθειά μου».