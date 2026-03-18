Γ. Κεφαλογιάννης: Η Ελλάδα πρώτη στον κόσμο με νέα Canadair το 2028 – “Θα είμαστε από τους κερδισμένους τουριστικά φέτος”

Σε μια περίοδο εντατικής προετοιμασίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 για την ενίσχυση του στόλου πυρόσβεσης με νέα Canadair όσο και για τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού.

Νέα Canadair: «Πρώτοι παγκοσμίως το 2028»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση και ενίσχυση του εναέριου στόλου πυρόσβεσης, με τον υπουργό να επισημαίνει, μιλώντας στον Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημαρέση, ότι η Ελλάδα θα αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα τα επόμενα χρόνια. «Η χώρα μας θα προμηθευτεί επτά νέα Canadair τύπου 515. Μάλιστα, θα είμαστε η πρώτη χώρα παγκοσμίως το 2028 που θα παραλάβει αυτόν τον τύπο αεροσκάφους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Τα νέα αεροσκάφη, που κατασκευάζονται από την De Havilland Canada, αποτελούν σύγχρονη εξέλιξη των γνωστών Canadair, με σημαντικά βελτιωμένες δυνατότητες. «Είναι εξελιγμένα, έχουν σύγχρονα συστήματα και μπορούν να πετούν ακόμη και τη νύχτα, προσφέροντας δυνατότητες επιτήρησης και άμεσης επέμβασης σε πιο δύσκολες συνθήκες».

Παράλληλα, σημείωσε πως προχωρά και η αναβάθμιση παλαιότερων αεροσκαφών. «Ο στόχος είναι η χώρα να διαθέτει συνολικά 14 σύγχρονα αεροσκάφη τύπου 515, έναν από τους μεγαλύτερους στόλους παγκοσμίως». Όπως εξήγησε ο υπουργός, οι παραδόσεις θα γίνουν σταδιακά: από το 2027 έως το 2030 για τα αναβαθμισμένα, από το 2028 έως το 2031 για τα νέα.

Προετοιμασία με στόχο την πρόληψη

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι, παρά την ενίσχυση των μέσων, ο βασικός στόχος παραμένει η μείωση των επιπτώσεων από τις πυρκαγιές: «Ο στόχος είναι να μην έχουμε ανθρώπινα θύματα και να περιορίσουμε όσο γίνεται τις καταστροφικές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον και τις περιουσίες». Η ενίσχυση του στόλου Canadair και η συνολική προετοιμασία εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο, με την Ελλάδα να επενδύει τόσο στην πρόληψη όσο και στην άμεση απόκριση.

Τουρισμός: «Η Ελλάδα θα είναι από τους κερδισμένους»

Αναφερόμενος στην τουριστική σεζόν, ο υπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος, παρά τη διεθνή αστάθεια. «Κάνω την εκτίμηση ότι η χώρα μας θα είναι από τους κερδισμένους της φετινής χρονιάς». Όπως εξήγησε, η γεωπολιτική ένταση στην ευρύτερη περιοχή ενδέχεται να επηρεάσει ανταγωνιστικούς προορισμούς. “Χώρες όπως η Τουρκία ή η Αίγυπτος πιθανόν να έχουν τουριστικό πλήγμα λόγω της κατάστασης”, είπε. Αντίθετα, η Ελλάδα φαίνεται να επωφελείται από την εικόνα σταθερότητας. «Η Ελλάδα θεωρείται μια ασφαλής χώρα και εκτός εμβέλειας της κρίσης, και αυτό στο τέλος της ημέρας θα την κάνει να βγει κερδισμένη τουριστικά», τόνισε ο υπουργός.

