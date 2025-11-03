MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερώτηση Δημήτρη Κούβελα στη Βουλή: Ζητά μειωμένο εισιτήριο σε μετρό και λεωφορεία και για τους τρίτεκνους

Την ανάγκη για ένταξη των τριτέκνων οικογενειών στους δικαιούχους μειωμένου ενιαίου εισιτηρίου για τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Θεσσαλονίκης και συνολικά της χώρας, έθεσε με επίκαιρη ερώτησή του προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κούβελας.

Στην τοποθέτησή του στη Βουλή, ο κ. Κούβελας υπογράμμισε ότι η στήριξη της οικογένειας και των νέων γονιών βρίσκεται στον πυρήνα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων και συνδέεται άμεσα με τη φορολογική και κοινωνική μεταρρύθμιση που προωθεί η Κυβέρνηση. Επεσήμανε ότι η ένταξη των τριτέκνων στο μειωμένο εισιτήριο αποτελεί αυτονόητη πράξη δικαιοσύνης και κοινωνικής ευαισθησίας, καθώς θα ενισχύσει τη δημογραφική συνοχή και θα ανακουφίσει οικονομικά πάνω από 20.500 οικογένειες μόνο στον Νομό Θεσσαλονίκης.

«Η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει έμπρακτα τον ρόλο των τριτέκνων, ισότιμα με τους πολύτεκνους», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το μέτρο θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά και την εισιτηριοδιαφυγή και συνεπώς να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των αστικών συγκοινωνιών.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναγνώρισε τη σημασία του αιτήματος, επισημαίνοντας ότι η Κυβέρνηση στηρίζει εμπράκτως τις οικογένειες με τρία και περισσότερα παιδιά μέσω σειράς μέτρων που σύντομα θα νομοθετηθούν, όπως είχε ανακοινωθεί και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, τόνισε ότι μια τέτοια ρύθμιση θα πρέπει να εξεταστεί οριζόντια για όλη τη χώρα, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς προϋποθέτει κάλυψη της δημοσιονομικής δαπάνης από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στη δευτερολογία του, ο Δημήτρης Κούβελας χαιρέτισε τη θετική στάση του Υπουργού, επισημαίνοντας πως «ήρθε η ώρα να ξεκινήσει ο διάλογος για ένα μέτρο δίκαιο, ώριμο και κοινωνικά αναγκαίο». Τόνισε ότι, πέρα από το όποιο δημοσιονομικό κόστος, το συνολικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι ουδέτερο ή ακόμη και θετικό, λόγω της αύξησης της χρήσης των μέσων μεταφοράς και της μείωσης της εισιτηριοδιαφυγής.

Ο Βουλευτής αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική πρόοδο των μεταφορών στη Θεσσαλονίκη με την ενίσχυση του στόλου των λεωφορείων, την είσοδο των ηλεκτρικών οχημάτων και την επικείμενη λειτουργία του μετρό, υπογραμμίζοντας ότι «τώρα είναι η στιγμή να διαμορφωθεί μια κοινωνικά δίκαιη πολιτική κομίστρου».

