Δημοσκόπηση GPO: Άνοδος για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Ενισχύεται το αίτημα για αυτοδύναμη κυβέρνηση

Ενίσχυση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει νέα δημοσκόπηση της GPO για το Star, με φόντο τις πρόσφατες κυβερνητικές πρωτοβουλίες στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, και ειδικότερα την αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το κυβερνών κόμμα εμφανίζει άνοδο της τάξης του 1,8 ποσοστιαίων μονάδων στην πρόθεση ψήφου, ενώ κέρδη καταγράφει και το ΠΑΣΟΚ, με αύξηση 1,4 μονάδων. Αντίθετα, τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης κινούνται πτωτικά, με εξαίρεση τη Νέα Αριστερά και το ΜεΡΑ25, που εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταστροφή της κοινής γνώμης ως προς το μοντέλο διακυβέρνησης. Πλέον, το 51,7% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται επαναλαμβανόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη μέτρηση της GPO, στα τέλη Ιανουαρίου, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 47%, ενώ το 48,8% τάσσονταν υπέρ κυβερνήσεων συνεργασίας.

Η έρευνα καταγράφει επίσης υψηλά ποσοστά στήριξης στις κινήσεις της κυβέρνησης για την ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου. Πάνω από έξι στους δέκα πολίτες δηλώνουν ότι συμφωνούν με την αποστολή στρατιωτικών μέσων, ενώ η στάση αυτή φαίνεται να ενισχύει πολιτικά τόσο την κυβέρνηση όσο και – σε μικρότερο βαθμό – το ΠΑΣΟΚ, λόγω της θεσμικής του προσέγγισης στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Την ίδια στιγμή, η γεωπολιτική αστάθεια αποτυπώνεται έντονα στις ανησυχίες των πολιτών, καθώς το 92% των ερωτηθέντων δηλώνει προβληματισμένο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

