Δήμας: Μέσα στους επόμενους μήνες η παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά – Στο 50% το έργο του Flyover

Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να αποδοθεί στους πολίτες η νέα γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με πέντε επιπλέον σταθμούς – Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα. Η επέκταση εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 85.000 επιβάτες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση της πόλης, καθώς αναμένεται να μειώσει τον αριθμό των αυτοκινήτων στο κέντρο κατά περισσότερα από 10.000 ημερησίως. Τα παραπάνω επισήμανε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, μιλώντας από το βήμα του 1ου Blue Heritage Summit που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.

Υπογραμμίζοντας ότι το έργο της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά αφορά σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τεχνικά έργο, καθώς περιλαμβάνει τη σύνδεση της νέας γραμμής με το υφιστάμενο δίκτυο ενός πλήρως αυτοματοποιημένου μετρό χωρίς οδηγό, εξήγησε ότι απαιτείται πλήρης συμβατότητα των συστημάτων, εκτενείς δοκιμές και πιστοποίηση από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς πριν τεθεί σε λειτουργία.

Αναφερόμενος στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ. Δήμας τόνισε ότι αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα και αισθητικά ξεχωριστά έργα διεθνώς και μιλώντας για τον σταθμό Βενιζέλου, τόνισε ότι δεν αποτελεί απλώς έναν εκθεσιακό χώρο, αλλά έναν κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο, αναδεικνύοντας την ανάγκη ισορροπίας μεταξύ ανάπτυξης υποδομών και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

«Στο 50% το φυσικό αντικείμενο του Flyover – Παράδοση τον Μάϊο του 2027»

Στο 50% βρίσκεται το φυσικό αντικείμενο του έργου της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας (Flyover) στη Θεσσαλονίκη, με την πρόοδο των εργασιών να είναι καθημερινά εμφανής στα πολλαπλά εργοτάξια που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως σημείωσε ο κ. Δήμας. Παράλληλα είπε ότι η υλοποίηση του έργου αρχικά είχε προκαλέσει έντονο σκεπτικισμό στην τοπική κοινωνία, ωστόσο πλέον η εικόνα αλλάζει, καθώς η πρόοδος των εργασιών είναι συνεχής, με έως και 10 ή και περισσότερα εργοτάξια να λειτουργούν ταυτόχρονα.

Το έργο εκτιμάται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των μεταφορών στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο όγκος των οχημάτων που θα εξυπηρετούνται αναμένεται να διπλασιαστεί, από περίπου 5.000 σε 10.000 οχήματα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Καλώντας τους πολίτες να επιδείξουν λίγη ακόμη υπομονή, ο κ. Δήμας σημείωσε ότι το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να δοθεί σε χρήση τον Μαϊο του 2027. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο, όχι μόνο για τα ελληνικά, αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, το οποίο, όπως υπογράμμισε, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς.

«Εκσυγχρονισμός συγκοινωνιών και επενδύσεις στη σχολική στέγη»

Αναφερόμενος στις αστικές συγκοινωνίες, ο υπουργός στάθηκε στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου του ΟΑΣΘ, με την ένταξη νέων λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, πλήρως προσβάσιμων για όλους τους πολίτες. Όπως σημείωσε, η ανανέωση του στόλου είναι ήδη ορατή στην καθημερινότητα των πολιτών, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα.

Για τις παρεμβάσεις στον τομέα της σχολικής στέγης ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ανέγερση 17 νέων σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – εκ των οποίων 16 στη Θεσσαλονίκη και μίας στην Πιερία. Πρόκειται, όπως είπε, για σύγχρονες υποδομές που καλύπτουν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με υψηλές προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης, αντισεισμικής θωράκισης, πλήρους προσβασιμότητας και ψηφιακών δυνατοτήτων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο προχωρά και το πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο υλοποιείται μέσω των Κτιριακών Υποδομών σε συνεργασία με τα υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών. Ήδη από την πρώτη φάση του προγράμματος έχουν ανακαινιστεί 80 σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία ενώ έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση και για τις επόμενες φάσεις, με στόχο τη συνέχιση και διεύρυνση των παρεμβάσεων.

«Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο γεωπολιτικών και μεταφορικών στρατηγικών»

Λέγοντας ότι η Θεσσαλονίκη ως σταυροδρόμι πολιτισμών και εμπορίου, επαναβεβαιώνει τον στρατηγικό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, ο κ. Δήμας επισήμανε ότι η πόλη λειτουργεί σήμερα ως κόμβος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, συμμετέχοντας ενεργά σε διεθνείς διαδρόμους, όπως ο διάδρομος Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου και ο διάδρομος Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της διασύνδεσης της Θεσσαλονίκης με λιμάνια σε Καβάλα, Αλεξανδρούπολη και Βουλγαρία (Μπουργκάς, Βάρνα, Ρούσε, Κοστάντζα), καθώς και τη δυναμική της Αλεξανδρούπολης που υπερβαίνει τα εθνικά όρια.

Στο πλαίσιο των μεταφορικών έργων, ανέφερε ότι επισκέπτεται σήμερα την Αλεξανδρούπολη, για να παρουσιάσει την πρόοδο στον εκσυγχρονισμό της σιδηροδρομικής γραμμής, ενισχύοντας τη διασύνδεση με τη Βουλγαρία, τη Μαύρη Θάλασσα και τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1,3 δισ.ευρώ έως το 2030, που περιλαμβάνουν τις γραμμές Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, Πύθιο, Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους και ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πλήρη αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα – Θεσσαλονίκη μετά τις καταστροφές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα «Daniel» και «Ηλίας» το 2023, καθώς και στη βελτίωση των οδικών προσβάσεων προς τους βασικούς αυτοκινητοδρόμους για την ενίσχυση της πολυτροπικότητας και της απρόσκοπτης ροής της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Υπογράμμισε την προτεραιότητα εκσυγχρονισμού της Εγνατίας Οδού (συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης των 69 γεφυρών), δημιουργίας νέων σταθμών στάθμευσης και σύνδεσής της με τον Ε65. Η ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος του Ε65, από την Καλαμπάκα έως τα Γρεβενά (45 χλμ.), θα απελευθερώσει σημαντική δυναμική για το εμπόριο, τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό, ενώ ταυτόχρονα θα βελτιώσει τη σύνδεση της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Δυτικής Μακεδονίας με την Ήπειρο με ασφάλεια και ταχύτητα.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη δρομολόγηση δύο σημαντικών οδικών έργων στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία: της αναβάθμισης του άξονα Θεσσαλονίκης – Έδεσσας και της κατασκευής του κάθετου άξονα Δράμας – Αμφίπολης, μέσω συμπράξεων δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως κόμβου οικονομίας, εμπορίου και πολιτισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ