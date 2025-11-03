Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ να χαράξει το αφήγημά του – Ούτε στην αυλή της ΝΔ ούτε στη μικρή θάλασσα κομματιδίων του ΣΥΡΙΖΑ

«Το συνέδριο πρέπει να έχει χαρακτηριστικά ιδρυτικού συνεδρίου. Να χαράξει το αφήγημα του ΠΑΣΟΚ του 2025, ενός κόμματος που πάνω απ’ όλα βάζει τη χώρα», τόνισε μεταξύ άλλων η Άννα Διαναντοπούλου.

Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ κατά την τοποθέτησή της στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ ενόψει του συνεδρίου του Κινήματος, ανέφερε ότι «το επερχόμενο συνέδριο είναι η μεγάλη ευκαιρία πριν από τις εκλογές να αναταχθεί ουσιαστικά η πορεία του κόμματος. Το συνέδριο πρέπει να έχει χαρακτηριστικά ιδρυτικού συνεδρίου. Να χαράξει το αφήγημα του ΠΑΣΟΚ του 2025, ενός κόμματος που πάνω απ’ όλα βάζει τη χώρα».

Η κα. Διαμαντοπούλου πρόσθεσε ότι η επιτυχής πορεία του ΠΑΣΟΚ από εδώ και πέρα προς το συνέδριο προϋποθέτει τακτικές με ημερομηνίες, με συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας, με ατζέντα και συγκεκριμένο χρόνο.

«Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επανατοποθετήσει τη Σοσιαλδημοκρατία ως τη μόνη δύναμη που μπορεί να συνδυάσει ανάπτυξη με δικαιοσύνη, τεχνολογική πρόοδο με κοινωνική συνοχή, πράσινη μετάβαση με ευκαιρίες για όλους. Αυτή πρέπει να είναι η βάση μας πάνω στην οποία θα στηθεί το αφήγημα του συνεδρίου», υπογράμμισε.

Ακόμα υποστήριξε ότι «δεν πρέπει να βρεθούμε ούτε στην αυλή της Νέας Δημοκρατίας, με τις συντηρητικές και επικίνδυνες αντιλήψεις, ούτε στη μικρή θάλασσα των κομματιδίων του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο αυτόνομος πυλώνας της σύγχρονης ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα».

«Η διαφορετικότητα και η πολυσυλλεκτικότητα είναι πηγή δύναμης, όχι απειλή. Αυτή η διαφορετικότητα κάνει ένα κόμμα μεγάλο. Όταν υπάρχουν προτάσεις για τη χώρα και όχι απλώς για προσωπική διαφοροποίηση και όταν υπάρχουν κανόνες που τους σεβόμαστε όλοι, τότε πράγματι “αφήνουμε τα λουλούδια να ανθίσουν”. Η διαφωνία δεν είναι εσωστρέφεια και η ενότητα δεν επιβάλλεται. Είναι αποτέλεσμα πολιτικής σύνθεσης και σεβασμού», σημείωσε το έμπειρο στέλεχος.

Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ τόνισε επίσης πως πρέπει να μιλήσει για το κόμμα του 2025, για το κόμμα του 21ου αιώνα και πρότεινε την οργάνωση θεματικών ολομελειών: για τον αγροτικό τομέα και την παραγωγή, για την οικονομία και τη φορολογία, για το κοινωνικό κράτος και την εργασία, για την πράσινη ανάπτυξη και τη νέα γενιά.