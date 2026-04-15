Χατζηδάκης για Μυλωνάκη: Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ

«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ» δήλωσε για τον Γιώργο Μυλωνάκη ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως σημείωσε σε συνέντευξή του στον Realfm 97,8 ενημερώσεις για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ θα δίνονται από το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν νωρίτερα γνωστά ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού με

ρήξη ανευρύσματος.

Στο νοσοκομείο προσήλθε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ εκεί είναι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.