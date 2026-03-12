Αποστολάκη: Ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης κατά της αισχροκέρδειας

«Ανεπαρκή» χαρακτήρισε τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.

«Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το σε ποια πραγματικότητα ανακοινώνονται αυτά τα μέτρα. Εννοώ ότι, στη χώρα μας από το ’19 και μετά, η κυβέρνηση δεν έδωσε ποτέ τη μάχη κατά της ακρίβειας γι’ αυτό και έχουμε στη χώρα έναν παροξυσμό αισχροκέρδειας και κερδοσκοπίας και έχουμε ολιγοπωλιακή λειτουργία της αγοράς με καρτέλ σε τέσσερα πεδία της οικονομίας που αγγίζουν την κάθε ελληνική οικογένεια, δηλαδή τα τρόφιμα, την ενέργεια, τις τράπεζες και τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Αυτά επισημαίνονται άλλωστε στην έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος σε σχέση με αυτή την ολιγοπωλιακή λειτουργία της αγοράς.

Μία από τις πρώτες ενέργειες της κυβέρνησης μετά το 2019 ήταν επί της ουσίας η αποψίλωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δεν υπήρξαν έλεγχοι, δεν υπήρξαν αποτελεσματικοί μηχανισμοί. Το αποδεικνύει το γεγονός ότι πριν από δύο μήνες η κυβέρνηση αποφάσισε να ιδρύσει τάχα μία Ανεξάρτητη Αρχή, πολύ αργά, πολύ καθυστερημένα και ενώ έχει δοθεί αυτά τα επτά χρόνια ένα σήμα στην αγορά σε σχέση με την πρόθεση της κυβέρνησης να την αφήσει ανέλεγκτη και ανεξέλεγκτη.

Άρα, τα όποια μέτρα ανακοινώθηκαν θα εφαρμοστούν πάνω σε τιμές οι οποίες είναι ήδη πολύ υψηλότερες αυτών που υπάρχουν στην Ευρώπη, σε αντίθεση με τους μισθούς τους ελληνικούς που είναι πολύ χαμηλότεροι με αυτούς που υπάρχουν στην Ευρώπη και για αυτό καταλήγουμε να έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στις 27 χώρες στην Ευρώπη, με εξαίρεση τη Βουλγαρία που για την ώρα είναι χειρότερα από εμάς.

Άρα, σε αυτό το πεδίο ανακοινώθηκαν μέτρα τα οποία είναι προφανές ότι είναι ανεπαρκή. Σας λέω για παράδειγμα ότι δεν αγγίχθηκαν οι έμμεσοι φόροι. Έχουμε τον 5ο υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης και ο ΦΠΑ σε μια σειρά από προϊόντα πρώτης ανάγκης, όχι πολυτελείας, είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ανέφερε η κ. Αποστολάκη.

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Οικονομικών κ. Τσάπαλου ο οποίος νωρίτερα στην ίδια εκπομπή, είπε ότι μια οριζόντια μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ θα ήταν άδικη με την έννοια ότι θα ευνοείτο ταυτόχρονα με τον φτωχό και τον μικρομεσαίο και ο πλούσιος, η κ. Αποστολάκη είπε τα εξής:

«Είναι μια θέση η οποία πραγματικά προκαλεί τη νοημοσύνη του κόσμου. Οι έμμεσοι φόροι είναι κατά τεκμήριο οι πιο άδικοι φόροι, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι ακριβώς επειδή είναι οριζόντιοι πλήττουν τους πιο αδύναμους. Αλλά πέραν αυτού, θα πρέπει να μας εξηγήσει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, που φιλοξενήσατε, εάν ισχύει αυτό γιατί η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη μείωση του ΦΠΑ, το μηδενισμό του ΦΠΑ για τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Εκεί δεν έχει πλούσιους;

Λοιπόν, αυτά είναι υπεκφυγές που υποτιμούν τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Ο λόγος είναι γνωστός. Η υπεραπόδοση των εμμέσων φόρων, η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων, βασικά των έμμεσων φόρων που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, ευνοεί αυτά τα θηριώδη δημοσιονομικά πλεονάσματα, τα οποία χρησιμοποιούνται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο.

Και αν κανείς το συνδυάσει με αυτά τα οποία κυκλοφορούν πάρα πολύ, στα πηγαδάκια των βουλευτών της πλειοψηφίας περί πρόωρων εκλογών, τότε δεν χρειάζεται καθόλου κανείς να προβληματιστεί για τους λόγους που ακόμα και σε μία τόσο έκτακτη ανάγκη, όπως είναι αυτός ο πόλεμος και η απρόβλεπτη διάρκειά του, δεν υπήρξε παρέμβαση με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος θα ήταν και πολύ πιο ανακουφιστικός».

Σε ό,τι αφορά τη δημοσκοπική απεικόνιση των κομμάτων, όπου το κυβερνών κόμμα εμφανίζεται ενισχυμένο, ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να μπορεί να κάνει την ανατροπή, η κ. Αποστολάκη αναφέρθηκε στην πυκνή συχνότητα με την οποία διενεργούνται οι δημοσκοπήσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «κάθε δεκαπέντε μέρες η κοινή γνώμη βομβαρδίζεται με δημοσκοπήσεις που συνήθως δεν διαφέρουν ποτέ μεταξύ τους στην Ελλάδα, ούτε όμως και σε άλλες χώρες. Πάντοτε δε θα δείτε αποκλίσεις. Αποκλίσεις θα δείτε από την πραγματικότητα. Μεταξύ τους αποκλίσεις δεν θα δείτε. Είτε αφορά τις εκλογές στην Τουρκία είτε αφορά εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρομαι σε δύο παραδείγματα όπου υπήρξε αποτυχία κραυγαλέα των δημοσκοπήσεων, οι δημοσκοπήσεις μεταξύ τους ταυτίζονταν. Η απόκλιση τους από την πραγματικότητα ήταν εντυπωσιακή».

«Επισημαίνω το ζήτημα της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού και μιας κοινωνίας που πραγματικά έχει αρχίσει να ζαλίζεται, καθώς κάθε δεκαπέντε μέρες έχει τουλάχιστον 5-6 δημοσκοπήσεις.

Είναι κάτι παραδοσιακό θα έλεγα σε περιόδους κρίσεων που αφορούν την εθνική ασφάλεια και τη γεωπολιτική σταθερότητα να υπάρχει συσπείρωση γύρω από τη σημαία. Από την άλλη πλευρά, ασφαλώς το ΠΑΣΟΚ όχι σήμερα με αυτές τις δημοσκοπήσεις, αλλά γενικότερα, έχει επισημάνει το ίδιο, χωρίς να χρειάζεται να του το υποδείξει κανείς, μια πραγματικότητα που έχει κάποια θετικά στοιχεία για μας, αλλά έχει ένα ανικανοποίητο στόχο. Και υπό αυτή την έννοια, προφανέστατα αυτό για μας μεγαλώνει τον πήχη της ευθύνης, γιατί ο στόχος μας, που είναι η πολιτική ανατροπή, η ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας στις εθνικές κάλπες. Για την ώρα δεν έχει δημοσκοπικά τουλάχιστον καταγραφεί.

Εγώ λοιπόν σας λέω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα στόχο και αυτός ο στόχος δεν αφορά ένα κομματικό στοίχημα δικό μας. Αφορά μια πραγματικότητα. Οι Έλληνες δοκιμάζονται, θέλουν πολιτική αλλαγή. Είναι πλειοψηφικό το αίτημα αυτό στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή στην ερώτηση εάν η χώρα κινείται σε σωστή κατεύθυνση ή σε λάθος ή αν θέλετε αλλαγή πολιτικής θα δείτε ποσοστά άνω του 70%» συμπλήρωσε.

Σχετικά με την πρόταση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Φάμελλου, την οποία επανέλαβε χθες φιλοξενούμενος στο στούντιο του ΕΡΤnews Radio 105,8, για σύγκλιση των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς εν όψει των εκλογών, η κ. Αποστολάκη τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει «μια στρατηγική απόφαση και αυτή αφορά την πολιτική του αυτονομία».

«Είμαστε ανοιχτοί σε έναν συνεχή διάλογο, αλλά αυτό δεν αφορά ούτε κινήσεις κορυφής, ούτε διαλύσεις κομμάτων. Το ΠΑΣΟΚ άντεξε πάρα πολλά. Το λέω αυτό σε σχέση και με το να δει κανείς την ιστορική πορεία αυτής της παράταξης, η οποία έρχεται από μακριά, έχει αλλάξει τη ζωή των πολιτών της χώρας. Όλες οι δημοκρατικές, οι προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν τη ζωή των πολιτών αυτής της χώρας έγιναν μέσα από προσπάθειες των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, ασφαλώς με σκοτεινές στιγμές και με την προσπάθεια κάποιων να βυσσοδομήσουν εναντίον του και να το παρουσιάσουν ως το μόνο υπεύθυνο για την χρεοκοπία. Θυμάστε όμως και το δεξιό μνημόνιο και το αριστερό μνημόνιο.

Άρα, το ΠΑΣΟΚ μέσα από αυτή την διαδρομή αγωνίζεται να ξαναγίνει ο φορέας της αλλαγής στη χώρα, μέσα από την πολιτική του αυτονομία. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, είναι προφανές και πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε περισσότερο» είπε καταλήγοντας.