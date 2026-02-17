Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Πότε θα γίνει η κηδεία της πρώην προέδρου της Βουλής
Το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στην πολιτικό και ακαδημαϊκό Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 στο Ά Νεκροταφείο Αθηνών.
Η κηδεία της πολιτικού και πρώην προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη θα τελεστεί δημοσία δαπάνη όπως είχε ανακοινωθεί με τη σχετική απόφαση να λαμβάνουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος.
Η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη, που ήταν μία εμβληματική φιγούρα της ελληνικής πολιτικής σκηνής, έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 15.02.2026 σε ηλικία 91 ετών.
