Άννα Διαμαντοπούλου: Ο αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία πολιτικά, ιδεολογικά και πλέον και ηθικά

Στο επερχόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος, Άννα Διαμαντοπούλου, στην εκπομπή «10 παντού» του ΟΡΕΝ BEYOND με τους δημοσιογράφους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου, το πρωί της Τρίτης.

Ενόψει του επερχόμενου συνεδρίου, η κα. Διαμαντοπούλου σημείωσε ότι «ο κόσμος θέλει να αποτελέσει ένα εφαλτήριο για να πάει το ΠΑΣΟΚ καλύτερα και να ξεκολλήσει η περίφημη βελόνα», εκφράζοντας τη βεβαιότητά της πως οι εργασίες του θα ολοκληρωθούν ομαλά.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, η Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού χαρακτήρισε «ηττοπαθή τρόπο σκέψης να μιλάς για αντιπολίτευση όταν παλεύεις να είσαι πρώτο κόμμα. Όταν βρίσκεσαι σε ένα τοπίο όπου έχεις δύο κόμματα της αντιπολίτευσης σε ρευστοποίηση, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, τότε η μόνη σταθερότητα που υπάρχει σήμερα είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα μπορείς να επενδύσεις απολύτως στο ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα».

Η Α. Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς «δεν είμαστε σε άλλο πλανήτη. Έχουμε παρακολούθηση της κυβέρνησης, των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων, αρχηγού της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφων και δικαστών. Και αυτός που κάνει τις παρακολουθήσεις και έχει καταδικαστεί είναι ένας ιδιώτης που έχει τα ακριβότερα μηχανήματα στον κόσμο και λέει ότι αυτά τα μηχανήματα τα δίνει μόνο σε κυβερνήσεις. Και μας λένε ότι δεν τους ενδιαφέρει γιατί αυτό το λέει ένας ιδιώτης. Αυτό είναι μια παθογένεια».

Η κα. Διαμαντοπούλου αποδόμησε το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», αντικαθιστώντας το με το «Μητσοτάκης και χάος» και προσθέτοντας:

«Ο κόσμος είναι και οργισμένος και κάθε μέρα οργίζεται και περισσότερο με αυτά που βλέπει, αλλά και έχει τρομερό πρόβλημα στην καθημερινότητά του».

Καταλόγισε, παράλληλα, στη Νέα Δημοκρατία πως είναι εκείνη που βάζει στο τραπέζι το θέμα ακυβερνησίας της χώρας και τόνισε:

«Δεν μπορεί να έρχεται το πρώτο κόμμα και να λέει, εγώ αποφάσισα τι θα κάνω μετά τις εκλογές, και να μην του τίθεται συνέχεια το ερώτημα. Όπως και για τον κ. Τσίπρα, ο οποίος επί δέκα μήνες λιβανίζει το αν θα κάνει ή δεν θα κάνει κόμμα, δεν μπορώ να απαντήσω. Εμείς είμαστε ένα κόμμα που θα κατεβούμε αυτόνομο στις εκλογές. Τελεία και παύλα.

Ο αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία πολιτικά, ιδεολογικά και πλέον και ηθικά, με όλα αυτά που γίνονται. Άρα δεν μπορεί η αξιωματική αντιπολίτευση επ’ ουδενί να βγει και να πει – είναι αυτοκτονικό – ότι θα κυβερνήσει με την κυβέρνηση στην οποία αυτή τη στιγμή επιτίθεται και πολεμά.

Το ερώτημα λοιπόν πρέπει να πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία, όχι στο ΠΑΣΟΚ».

Κλείνοντας, η κα. Διαμαντοπούλου τοποθετήθηκε για τη δίκη των Τεμπών, τονίζοντας:

«Θεωρώ ότι υπάρχουν τρία μεγάλα ζητήματα.

Το πρώτο είναι η αίθουσα για την οποία θα πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση. Το δεύτερο είναι η οργάνωση και πού είναι η δικαστική αστυνομία, όπου προσέλαβαν 2.000 ανθρώπους.

Και το τρίτο είναι ότι πληγώνονται πάλι οι θεσμοί και από ακραία άτομα που θέλουν να κάνουν καριέρα, αλλά και από την αδυναμία της κυβέρνησης να οργανώσει σωστά τα πράγματα».