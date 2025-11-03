Αλβανία: Μήνυμα ενότητας προς την ελληνική μειονότητα από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, εκπροσώπησε την περασμένη Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, την Ελληνική Κυβέρνηση στα εγκαίνια του αναβαθμισμένου οδικού δικτύου του ορεινού Πωγωνίου (Άξονας Πολυτσάνη – Σχωριάδες – Σωπική) στην Αλβανία, παρουσία και της Υφυπουργού Εξωτερικών της Αλβανίας, Vilma Premti.

Το έργο, το οποίο ενώνει επτά χωριά του Άνω Πωγωνίου με το κεντρικό αλβανικό οδικό δίκτυο, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και την ενίσχυση των δεσμών της Μειονότητας με την ευρύτερη περιοχή. Η αναβάθμιση του ορεινού οδικού δικτύου υπήρξε πάγιο αίτημα της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, στο οποίο η ελληνική Πολιτεία ανταποκρίθηκε άμεσα. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2023, έπειτα από επίσκεψη του τότε Υφυπουργού Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη. Το έργο έχει πλέον ολοκληρωθεί και παραδοθεί σε κυκλοφορία.

Στην ομιλία του, ο κ. Θεοχάρης εξέπεμψε μήνυμα ενότητας του απανταχού Ελληνισμού, υπογραμμίζοντας ότι η γηγενής Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία αποτελεί «πολύτιμο και ζωντανό κρίκο φιλίας και συνεργασίας» μεταξύ των δύο λαών.

«Η παρουσία του ελληνικού στοιχείου στην περιοχή είναι διαχρονική και βαθιά ριζωμένη. Η ενεργός συμμετοχή της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι της Αλβανίας αποτελεί στέρεη βάση φιλίας και προόδου, για την οποία και οι δύο χώρες μπορούν να είναι υπερήφανες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός.

Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε, επίσης, στη δυναμική ελληνική οικονομική παρουσία στην Αλβανία, η οποία επί τρεις δεκαετίες συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και στη διαμόρφωση ισχυρών διμερών σχέσεων. Επανέλαβε δε ότι η στήριξη της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

«Η Ελλάδα επιθυμεί να συνεχίσει η Ελληνική Εθνική Μειονότητα να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας της Αλβανίας, συμβάλλοντας στην ευημερία και την ανάπτυξη και των δύο χωρών», τόνισε ο Υφυπουργός.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προστασία των μειονοτικών δικαιωμάτων, όπως ο αυτοπροσδιορισμός, η περιουσιακή προστασία, η ελεύθερη χρήση της ελληνικής γλώσσας και η πρόσβαση στη μειονοτική εκπαίδευση, τονίζοντας ότι τα ζητήματα αυτά παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ελληνικής πλευράς.

«Η πλήρης διασφάλιση των μειονοτικών δικαιωμάτων αποτελεί απαρέγκλιτη προϋπόθεση για τη συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά αυτή την πορεία, με την πεποίθηση ότι η ενότητα, η συνεργασία και ο αλληλοσεβασμός είναι το θεμέλιο ενός κοινού μέλλοντος ειρήνης και προόδου», κατέληξε ο κ. Θεοχάρης.