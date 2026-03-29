Άδωνις Γεωργιάδης για Μαρινέλλα: Δεν υπάρχει Έλληνας και Ελληνίδα που να μην πενθεί από χθες

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Mega Σαββατοκύριακο» ήταν σήμερα το πρωί ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα για την απώλεια της Μαρινέλλας.

«Θέλω να πω δημοσίως συλλυπητήρια στην οικογένεια της Μαρινέλλας», είπε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε στη συνέχεια: «Δεν υπάρχει Έλληνας και Ελληνίδα που να μην πενθεί από χθες. Έδωσε μεγάλη μάχη, πολύ μεγάλο διάστημα μετά από το εγκεφαλικό, με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια και αυτή και όλη της η οικογένεια. Και θέλω να τους πω, πραγματικά, συλλυπητήρια».