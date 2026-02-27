Νυμφαίο: Ξύπνησαν από τον χειμέριο λήθαργο οι Αρκούδες του Αρκτούρου και έχουν όρεξη για παιχνίδι – Δείτε βίντεο

Ξύπνησαν οι αρκούδες του Αρκτούρου που είχαν πέσει σε χειμέριο λήθαργο Στο Νυμφαίο και πλέον μπαίνουν σιγά σιγά στους ρυθμούς τους.

Όπως συμβαίνει συνήθως, τα αρσενικά ήταν τα πρώτα που δραστηριοποιήθηκαν, ενώ πλέον έχουν ξυπνήσει και τα θηλυκά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρκτούρου, φέτος το ξύπνημα ήρθε λίγο νωρίτερα, λόγω των ηπιότερων καιρικών συνθηκών και της περιορισμένης διάρκειας του έντονου ψύχους και των χιονοπτώσεων.

Ο Πατρίκ και η Λουίζα είναι από τις πιο δραστήριες και παίζουν πολλές ώρες μέσα στη μέρα όταν δεν εξερευνούν τον χώρο τους.