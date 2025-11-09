MENOY

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Λευκό τσακάλι εντοπίστηκε στην Μεσσηνία – Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο ζώο

THESTIVAL TEAM

Ένα εντυπωσιακό θέαμα απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός στην Τριφυλία Μεσσηνίας, με ένα λευκό τσακάλι να κάνει την εμφάνισή του.

Το λευκό τσακάλι εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή της Τριφυλίας στη Μεσσηνία και εντυπωσίασε καθώς πρόκειται για ένα σπάνιο ζώο.

Το σπάνιο ζώο αντίκρισε ο πρόεδρος του Προοδευτικού Συλλόγου Ψαραίων, Διονύσης Αθανασόπουλος, ο οποίος αρχικά θεώρησε πως ήταν αλεπού.

Μετά από επικοινωνία με την ΑΝΙΜΑ, Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο λευκό τσακάλι.

Η ανάρτηση για το λευκό τσακάλι

«Λευκιστικό (ή albino;) τσακάλι, κάπου στην Πελοπόννησο, φωτογραφία που μόλις λάβαμε (μαζί με αρκετές ακόμη).

Μακάρι να επιβιωσει το καημένο, γιατί είναι πολύ εμφανές, το τίμημα της ομορφιάς.
Ο συνεργάτης μας @Theodoros Kominos μας ενημέρωσε ότι είχε βρεθεί άλλο ένα πριν δύο χρόνια, πάλι στην Πελοπόννησο αλλά σε άλλη περιοχή», αναφέρει στη λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία με το λευκό τσακάλι.

Να σημειωθεί ότι συνεργάτης της ΑΝΙΜΑ επιβεβαίωσε ότι είχε βρεθεί πριν από δύο χρόνια ακόμα ένα λευκό τσακάλι στην Πελοπόννησο αλλά σε άλλη περιοχή, σύμφωνα με το messinialive.

Μεσσηνία

