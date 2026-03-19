Πανελλαδικές: Μέσω gov οι αιτήσεις εισαγωγής στις Σχολές Αξιωματικών – Αστυφυλάκων

Διαθέσιμη μέσω του gov.gr είναι η υπηρεσία για υποβολή αίτησης εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ. με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, για τον επερχόμενο διαγωνισμό του έτους 2026 αλλά και για κάθε επόμενο έτος εφεξής. Η υπηρεσία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου και Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η νέα υπηρεσία εξασφαλίζει την επιτάχυνση και απλούστευση της διαδικασίας αίτησης εισαγωγής στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ., προς όφελος και εξυπηρέτηση των πολιτών και είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr, στην ενότητα «Εκπαίδευση» και την υποενότητα «Πανεπιστήμια και φοίτηση».

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, περιγράφονται αναλυτικά στην ετήσια προκήρυξη του διαγωνισμού.

Η πρόσβαση των υποψηφίων στην εφαρμογή γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης με κωδικούς TAXISnet αφού έχει προηγηθεί εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr), ώστε να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης, αυτή φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας του gov.gr και συγκεκριμένα:

-μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και
προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ

Η αίτηση προωθείται στη Θυρίδα Πολίτη του υποψηφίου και στις θυρίδες των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., που τηρούνται στο gov.gr. Ο υποψήφιος ενημερώνεται για την αποδοχή της αίτησής του, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει η εκάστοτε προκήρυξη.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγιναν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Τεχνολογίας Υποδομών και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ, την Ελληνική Αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ.

Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘΑ είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, ΕΔΩ

Πανελλαδικές Εξετάσεις

Περισσοτερες Ειδησεις

EUROBANK 5 ώρες πριν

Eurobank: Διευκρινίσεις για τις χρεώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ερντογάν: Υιοθετούμε πολύ αποφασιστική στάση κατά των ενεργειών που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη που φέρεται να ήταν παρών στη δολοφονία στην Καλαμαριά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Σοβαρό τροχαίο στην Αργολίδα: Αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, δύο σοβαρά τραυματίες – Δείτε φωτογραφίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Δ. Νατσιός: Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια πλήττει καθημερινά το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Hellenic Train: Εκπαίδευση και πιστοποίηση των μηχανοδηγών στο τρένο δοκιμών Coradia Stream