Το ράλι του πετρελαίου φέρνει νέα αύξηση στα καύσιμα – Αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2,10 ευρώ αυτή την εβδομάδα

Σε ανοδική πορεία θα βρεθούν αυτή την εβδομάδα οι τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς που προβλέπουν υψηλότερες τιμές για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, καθώς το νέο ράλι του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές οδηγεί σε ανατιμήσεις στη χονδρική μετά από μια προσωρινή αποκλιμάκωση που δεν έφτασε όμως στον καταναλωτή.

Οι τιμές των καυσίμων τροφοδοτούνται από την άνοδο του αργού πετρελαίου που αναμένεται να συνεχιστεί αυτή την εβδομάδα, με το Brent να οδεύει πάνω από τα 115 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Δευτέρας (30/03).

Προηγήθηκε άνοδος στα τέλη της περασμένης εβδομάδας που οδήγησε την Παρασκευή (27/03) το Brent στα 112,57 και το αμερικανικό WTI μια ανάσα από τα 100 δολάρια, επίπεδο που έχει ξεπεράσει σήμερα.

Το ράλι του πετρελαίου σημαίνει ότι τα διυλιστήρια προμηθεύονται ήδη από την Παρασκευή (27/03) αργό πετρέλαιο σε υψηλότερες τιμές. Ως αποτέλεσμα, αυτή την εβδομάδα προβλέπεται ότι η μέση τιμή τόσο στο πετρέλαιο κίνησης όσο και στην απλή αμόλυβδη θα κινηθούν πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο.

Σημειώνεται ότι η μέση τιμή στα καύσιμα πανελλαδικά ανακοινώνεται από το υπουργείο Ανάπτυξης και με βάση αυτά τα στοιχεία ήδη ξεπέρασε τα 2,10 ευρώ ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης την περασμένη εβδομάδα. Χθες Κυριακή (29/03), η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν στα 2,114 ευρώ και για την αμόλυβδη στα 2,046 ευρώ.

Προσδοκίες από το fuel pass

Ανασχετικά στην επιβάρυνση για τον καταναλωτή θα λειτουργήσουν τα μέτρα της κυβέρνησης, δηλαδή, η επιδότηση στην διυλιστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης και το fuel pass. Η ανακούφιση θα φανεί σταδιακά στην τσέπη του καταναλωτή από την 1η Απριλίου που θα τεθούν σε ισχύ τα μέτρα. Πιο άμεσα θα υπάρχει αντίκτυπος στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου τα πρατήρια προμηθεύονται πιο συχνά καύσιμα. Στη νησιωτική χώρα και στις απομακρυσμένες περιοχές όπου τα πρατήρια καυσίμων κάνουν λιγότερο συχνά παραλαβές -περίπου κάθε 15 με 20 μέρες- λόγω της χαμηλής κατανάλωσης, τα οφέλη θα φανούν αργότερα.

Καθώς όμως πλησιάζουμε στο Πάσχα αλλά και στο καλοκαίρι, οι ανησυχίες καταναλωτών και εμπόρων για την ακρίβεια στα καύσιμα κλιμακώνεται ενώ επηρεάζονται και οι τιμές σε όλα τα προϊόντα που επιβαρύνονται από το μεταφορικό κόστος, ειδικά στα νησιά.

Διατηρήσιμες οι υψηλές τιμές για καιρό

Με τον πόλεμο να μαίνεται στις χώρες του Κόλπου, απ’ όπου προέρχονται σημαντικές προμήθειες των ελληνικών διυλιστηρίων, οι τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, προβλέπεται να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα για εβδομάδες ή και μήνες, ειδικά εάν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν.

Ήδη οι τιμές μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξάνονται πάνω από τα 115 δολάρια ανά βαρέλι στην έναρξη της εβδομάδας φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο του 2022, καθώς οι νέες διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ επισκιάζουν τις διπλωματικές προσπάθειες.

Ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ παρέτεινε την προθεσμία για πιθανή επίθεση σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές έως τις 6 Απριλίου, η αγορά παραμένει επιφυλακτική, ειδικά μετά τις πληροφορίες ότι το αμερικανικό Πεντάγωνο εξετάζει την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων. Επίσης οι εντάσεις κλιμακώνονται στην περιοχή. Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για τα περισσότερα δεξαμενόπλοια συνεχίζει να μπλοκάρει το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ενεργειακών ροών, διατηρώντας τις τιμές του WTI υψηλότερα κατά πάνω από 40% από την έναρξη της σύγκρουσης. Οι επενδυτές σταθμίζουν τώρα τον αντίκτυπο μιας πιθανής νέας κλιμάκωσης των πολεμικών επιχειρήσεων.