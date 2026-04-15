Στουρνάρας: Η πρόταση ανανέωσης της θητείας μου για τρίτη φορά στην ΤτΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή

Ως τη “μεγαλύτερη τιμή και έκφραση εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του” χαρακτηρίζει την πρόταση της κυβέρνησης για ανανέωσης της θητείας του ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Αναφορικά με την πρόταση ανανέωσης της θητείας του, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η πρόταση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για τρίτη συνεχόμενη θητεία μου στη θέση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για μένα και έκφραση εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα παραμείνω προσηλωμένος στη βασική αποστολή αυτού του σημαντικού θεσμού, που το 2028 συμπληρώνει εκατό χρόνια ζωής, έχοντας διαδραματίσει πρωτεύοντα και δημιουργικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις, δηλαδή στη διασφάλιση της νομισματικής σταθερότητας και της ευστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας προς όφελος της χώρας και των Ελλήνων πολιτών».

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Καταστατικό της Τραπέζης της Ελλάδος, τις επόμενες ημέρες θα συγκληθεί το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το οποίο θα διαμορφώσει την πρότασή του προς το υπουργικό συμβούλιο.

