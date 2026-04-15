Πρόστιμο 140.000 ευρώ στην Τράπεζα Ηπείρου από την Αρχή Ελέγχου της Αγοράς – Έλεγχοι στις τράπεζες για καταχρηστικές χρεώσεις

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 140.000 ευρώ στην Τράπεζα Ηπείρου ΑΕ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η ύπαρξη όρου σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων που κρίνεται καταχρηστικός, καθώς προβλέπει πρόσθετες χρεώσεις χωρίς επαρκή αιτιολόγηση και διαφάνεια προς τον καταναλωτή κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 2251/1994 και της σχετικής υπουργικής απόφασης Υ.Α. 798/2008.

Επισημαίνεται από την Αρχή ότι σχετικός αυτεπάγγελτος έλεγχος είναι σε εξέλιξη και για άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

«Οι κανόνες είναι σαφείς και ισχύουν για όλους — η προστασία του καταναλωτή είναι αδιαπραγμάτευτη» τονίζεται στην ανακοίνωση και, επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει ανοχή σε καταχρηστικές τραπεζικές χρεώσεις.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται και να ζητούν βοήθεια στη γραμμή 1520, καθώς και να υποβάλλουν καταγγελίες ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Κεφαλονιά: “Βρήκα πάνω στο μάρμαρο το παιδί μου”: Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης που εντοπίστηκε νεκρή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει η κυβέρνηση

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες κατά του Ισραήλ – Πλήγματα του ισραηλινού στρατού στη νότια Βηρυτό

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

ΟΗΕ: “Ιδιαίτερα πιθανό” να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Iράν, δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 19 ώρες πριν

Αύριο η υπογραφή της σύμβασης για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Επεισοδιακή καταδίωξη στη Ροδόπη: Έκλεψαν ΙΧ, ανετράπη και κρύφτηκαν σε θάμνους – Πώς τους συνέλαβαν