Προϊόν AI βίντεο με Στουρνάρα να μιλάει για επενδυτικά κέρδη – Προειδοποίηση από την ΤτΕ για το “μαϊμού” βίντεο

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές και την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) μετά τον εντοπισμό απατηλών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες χρησιμοποιούν την εικόνα και τη φωνή του Διοικητή της, Γιάννη Στουρνάρα, για να εξαπατήσουν πολίτες. Οι αναρτήσεις αυτές εμφανίζουν τον κ. Στουρνάρα να συνομιλεί δήθεν με δημοσιογράφους, προωθώντας μια ηλεκτρονική πλατφόρμα επενδύσεων που υπόσχεται μεγάλα και γρήγορα κέρδη.

Όπως ξεκαθαρίζει η Τράπεζα της Ελλάδος σε επίσημη ανακοίνωσή της, οι διάλογοι αυτοί είναι απολύτως ψευδείς και αποτελούν προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), ενώ για την ενίσχυση της πειστικότητας της απάτης χρησιμοποιείται παράνομα και το επίσημο λογότυπο της κεντρικής τράπεζας.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της προστασίας του κοινού, εξέδωσε μια σειρά από καθοριστικές οδηγίες για την αποφυγή τέτοιων κακόβουλων ενεργειών. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία σε ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, τονίζεται η ανάγκη να μην ανταποκρίνονται σε προσκλήσεις ή αιτήσεις και, κυρίως, να μην κοινοποιούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία ταυτότητας ή IBAN σε μη διασταυρωμένες πηγές.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τον έλεγχο της αυθεντικότητας των emails που φέρονται να αποστέλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η ΤτΕ επισημαίνει ότι οι έγκυρες διευθύνσεις της πρέπει απαρέγκλιτα να λήγουν σε «@bankofgreece.gr». Επιπλέον, οι πολίτες συμβουλεύονται να μην προχωρούν σε καμία μεταφορά κεφαλαίων εάν δεν είναι απολύτως βέβαιοι για την ταυτότητα του παραλήπτη, ενώ προτρέπονται να αγνοούν συστηματικά προτάσεις για δάνεια ή επενδυτικά προϊόντα που παρουσιάζουν υπερβολικά ευνοϊκούς όρους, καθώς αυτές αποτελούν συνήθη ένδειξη απάτης.

Γιάννης Στουρνάρας

