Πέτρος Λαγούτης για Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Δεν είναι πρόβλημα να δουλέψεις με πρώην σύντροφο, αφού ηρεμήσουν τα πράγματα

Για την προσωπική του ζωή και για τον πρόσφατο χωρισμό από την Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Πέτρος Λαγούτης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Γιώργο Πράσινο.

Πέτρο, έχει τύχει να είσαι με γυναίκες νεότερες σου.

Αυτό ισχύει. Δεν έχω ηλικιακά κολλήματα, γνώμονας είναι να ταιριάζουν οι άνθρωποι.

Με την τελευταία σου σύντροφο, Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, γνωριστήκατε στα γυρίσματα της σειράς “Παγιδευμένοι” πριν από τρία χρόνια. Δεν είστε πλέον μαζί;

Όχι, δεν είμαστε μαζί, αλλά δεν είναι κάτι για το οποίο θέλω να μιλήσω περισσότερο.

Η τελευταία σας συνεργασία ήταν πέρσι στο θέατρο, στη “Λυσσασμένη γάτα”. Θα μπορούσατε να παίξετε ξανά μαζί, τώρα που δεν είστε ζευγάρι;

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ναι. Όπως και με τη Μυρτώ (σ.σ. Αλικάκη), παίζαμε σε σίριαλ μαζί αλλά και στο θέατρο, στην παράσταση “Τέλειοι ξένοι”. Όταν έχεις χωρίσει με τη σύντροφο σου και έχει περάσει ένα διάστημα, κάθονται οι σκόνες και οι άνθρωποι ηρεμούν. Οπότε πιστεύω πως δεν είναι πρόβλημα να δουλέψεις με έναν πρώην σύντροφο σου.

Πέτρος Λαγούτης

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

