Μία ακόμα λέμβος με μετανάστες στη Γαύδο – 34 άτομα στην παραλία της Τρυπητής

Μία ακόμα λέμβος με μετανάστες έφτασε από τα παράλια της Λιβυής στα νότια της Κρήτης, μετά τη χθεσινή διάσωση με ακόμα 35 άτομα στα νότια της Γαύδου.

Η λέμβος ξεβράστηκε στην παραλία της Τρυπητής στη Γαύδο, με 34 άτομα να εντοπίζονται στο νησί το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα.

Ήδη στη Γαύδο έχουν κινητοποιηθεί οι τοπικές αρχές ώστε να περιθάλψουν τους αλλοδαπούς, ενώ αναμένεται η μεταφορά τους στον χώρο πρώτης υποδοχής στην Αγιά Χανίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ καλεί την κυβέρνηση του Λιβάνου να ακυρώσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Πέτρος Λαγούτης για Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Όταν έχεις χωρίσει και έχει περάσει ένα διάστημα, κάθονται οι σκόνες και οι άνθρωποι ηρεμούν

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Γιάννης Μπέζος: Δεν χρησιμοποιώ την τεχνητή νοημοσύνη, προτιμώ την φυσική κι ας βρίσκεται σε ύφεση τον τελευταίο καιρό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ηράκλειο: Σύλληψη 36χρονου για ενδοοικογενειακή βία μετά από καταγγελία πολίτη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Ασημένιο μετάλλιο η Εφραίμογλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τραμπολίνο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ηλεία: Τραυματισμός ανήλικου από κροτίδα, συνελήφθη ο πατέρας του