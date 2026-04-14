Μία ακόμα λέμβος με μετανάστες στη Γαύδο – 34 άτομα στην παραλία της Τρυπητής
Μία ακόμα λέμβος με μετανάστες έφτασε από τα παράλια της Λιβυής στα νότια της Κρήτης, μετά τη χθεσινή διάσωση με ακόμα 35 άτομα στα νότια της Γαύδου.
Η λέμβος ξεβράστηκε στην παραλία της Τρυπητής στη Γαύδο, με 34 άτομα να εντοπίζονται στο νησί το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα.
Ήδη στη Γαύδο έχουν κινητοποιηθεί οι τοπικές αρχές ώστε να περιθάλψουν τους αλλοδαπούς, ενώ αναμένεται η μεταφορά τους στον χώρο πρώτης υποδοχής στην Αγιά Χανίων.