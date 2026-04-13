Θεσσαλονίκη: Έκρυβε σε αποθήκη του σπιτιού του πάνω από 18 κιλά κάνναβης, κοκαΐνη και πιστόλι – Δείτε βίντεο

Στη σύλληψη ενός 43χρονου Αλβανού προχώρησαν νωρίς το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου (11/4), σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και σε έλεγχο του οχήματος που επέβαινε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους, 2 κιλών και 212 γραμμαρίων.

Επίσης διαπιστώθηκε να αποκρύπτει στην οικία του και σε υπόγεια αποθήκη της οικίας:

17 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους, 18 κιλών και 451 γραμμαρίων,

13 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 1 κιλού και 89 γραμμαρίων,

1 πιστόλι με τη γεμιστήρα του και 18 φυσίγγια και

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Επίσης κατασχέθηκε το ανωτέρω όχημα καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.