ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρυβε σε αποθήκη του σπιτιού του πάνω από 18 κιλά κάνναβης, κοκαΐνη και πιστόλι – Δείτε βίντεο

Oplus_16908288
Στη σύλληψη ενός 43χρονου Αλβανού προχώρησαν νωρίς το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου (11/4), σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και σε έλεγχο του οχήματος που επέβαινε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους, 2 κιλών και 212 γραμμαρίων.

Επίσης διαπιστώθηκε να αποκρύπτει στην οικία του και σε υπόγεια αποθήκη της οικίας:

  • 17 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους, 18 κιλών και 451 γραμμαρίων,
  • 13 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 1 κιλού και 89 γραμμαρίων,
  • 1 πιστόλι με τη γεμιστήρα του και 18 φυσίγγια και
  • 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Επίσης κατασχέθηκε το ανωτέρω όχημα καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Ο Taki Tsan με δάκρυα στην Έφη Θώδη: Ζήτησα βοήθεια από τον Θεό και είδα έναν καθρέφτη να σηκώνεται

ΠΑΙΔΕΙΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μαθητές δημιουργούν εφαρμογή που εκπαιδεύει τους χρήστες στην ανάπτυξη soft skills

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Ελένη Τσολάκη: Η πασχαλινή βόλτα με τη μικρή της κόρη και το “ευχαριστώ” για τις ευχές για τα γενέθλιά της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 56 λεπτά πριν

Αθήνα: Πέντε συλλήψεις μετά από επεισόδιο οδηγών – 30χρονος επιτέθηκε με κατσαβίδι σε 27χρονο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Πώς θα αμειφθούν όσοι εργαστούν τη Δευτέρα του Πάσχα

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Θανάσης Βασιλόπουλος για την τσιγγάνικη καταγωγή του: Δεν κουβαλάω τη φυλή στην πλάτη μου, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός