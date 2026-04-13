Τραμπ: Ξεκίνησε ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ – Το Ιράν θέλει συμφωνία με κάθε κόστος

“Ο αποκλεισμός ξεκίνησε”, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στο Στενό του Ορμούζ.

Παράλληλα ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία, σημειώνοντας ότι “μπορώ να σας πω ότι η άλλη πλευρά μας πήρε τηλέφωνο. Θέλουν να κάνουν συμφωνία με κάθε κόστος”, αλλά τόνισε ότι δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτρέπει στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικό όπλο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

“Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε μια χώρα να εκβιάζει τον κόσμο”, υπογράμμισε.

Εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι ο πάπας Λέων ΙΣΤ’ έχει άδικο σε ζητήματα νόμου και τάξης, συνεχίζοντας την αντιπαράθεσή του με τον ποντίφικα.