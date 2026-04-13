Τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και των λιμανιών του Ιράν ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ – Πώς θα εφαρμοστεί

Ο αμερικανικός στρατός θα προχωρήσει σε αποκλεισμό του Κόλπου του Ομάν και της Αραβικής Θάλασσας, ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, και θα τον εφαρμόσει σε όλη την κυκλοφορία των πλοίων, ανεξαρτήτου σημαίας, αναφέρει η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση σε ένα σημείωμα προς τους ναυτικούς που περιήλθε στη γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters σήμερα.

Η προειδοποιητική ανακοίνωση αναφέρει πως ο αποκλεισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 17.00 ώρα Ελλάδας σήμερα.

«Οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται ή εξέρχεται από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια θα υπόκειται σε αναχαίτιση, αλλαγή πορείας και σύλληψη», λέει το σημείωμα.

«Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει τον ουδέτερο διάπλου μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς».

Ο αποκλεισμός «περιλαμβάνει ολόκληρη την ιρανική ακτογραμμή, για να συμπεριλάβει, όχι να περιοριστεί, σε λιμένες και τερματικούς σταθμούς πετρελαίου», ανέφερε το σημείωμα, προσθέτοντας ότι θα επιτρέπονται ανθρωπιστικές αποστολές, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, ιατρικών προμηθειών και άλλων βασικών αγαθών (και) θα υπόκεινται σε έλεγχο

Το Ισραήλ θα στηρίξει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Νετανιάχου

Στην ανακοίνωση ότι το Ισραήλ θα στηρίξει τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει τα ιρανικά λιμάνια, προχώρησε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Μιλώντας σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου σήμερα, Δευτέρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ότι ο Τραμπ πήρε αυτή την απόφαση επειδή το Ιράν «παραβίασε τους κανόνες» κατά τη διάρκεια των μαραθώνιων ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς αποτέλεσμα το Σαββατοκύριακο στο Πακιστάν.



«Ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να τους επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό. Φυσικά, υποστηρίζουμε αυτή τη σταθερή θέση και είμαστε πλήρως συντονισμένοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες ανά πάσα στιγμή», είπε ο Νετανιάχου.



Όπως πρόσθεσε, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βάνς τον ενημέρωσε μετά την αποτυχία των μαραθώνιων συζητήσεων στο Πακιστάν να καταλήξουν σε συμφωνία.



Ο Βανς, όπως περιέγραψε, τον κάλεσε από το αεροπλάνο μετά την αναχώρησή του από το Ισλαμαμπάντ και «κατέστησε σαφές ότι το κεντρικό ζήτημα είναι η απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου υλικού και η διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει άλλος εμπλουτισμός».



Φον ντερ Λάιεν: «Υψίστης σημασίας» η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοίας στα Στενά του Ορμούζ



«Το συνεχιζόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ είναι πολύ επιζήμιο και η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας είναι υψίστης σημασίας για εμάς”, δήλωσε σήμερα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, λίγο μετά τη συνεδρίαση του Κολεγίου των Επιτρόπων για την κρίση στη Μέση Ανατολή και τον αντίκτυπό της στην Ευρώπη.



Παράλληλα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις στο Λίβανο, οι οποίες «απειλούν να εκτροχιάσουν ολόκληρη τη διαδικασία» για ειρήνη στην περιοχή. «Δε μπορεί να υπάρξει σταθερότητα στη Μέση Ανατολή ή στον Κόλπο, όσο ο Λίβανος φλέγεται», τόνισε χαρακτηριστικά, καλώντας όλα τα μέρη να σεβαστούν την κυριαρχία του Λιβάνου και να εφαρμόσουν πλήρη παύση των εχθροπραξιών. Η ίδια, σημείωσε ότι η ΕΕ παρέχει άμεση βοήθεια στον λαό του Λιβάνου, αλλά επεσήμανε ότι «καμία βοήθεια δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ασφάλεια μιας μόνιμης ειρήνης».



Αναφερόμενη στον «τεράστιο αντίκτυπο» που έχει η κρίση στη Μέση Ανατολή στην οικονομία των χωρών της ΕΕ, η Πρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε ότι από την έναρξη της σύγκρουσης, πριν από 44 ημέρες, ο λογαριασμός για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων αυξήθηκε κατά πάνω από 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Ως εκ τούτου, η Φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε σε μια σειρά μέτρων για τη μείωση των τιμών ενέργειας – τη λεγόμενη «εργαλειοθήκη» – που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ερχόμενη εβδομάδα, 22 Απριλίου, λίγο πριν το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, 23 και 24 Απριλίου.