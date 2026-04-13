Πέθανε ο Μίλτος Σεϊταρίδης, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και θείος του Γιούρκα

Θρήνος για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς πέθανε σε ηλικία 81 ετών, ο Μίλτος Σεϊταρίδης, παλιός ποδοσφαιριστής της Προοδευτικής, του Ολυμπιακού Χαλκίδας, της ΑΕΛ και του Βύζαντα Μεγάρων.

Γεννημένος το 1945 σε ποδοσφαιρική οικογένεια, αφού ήταν γιο του επίσης ποδοσφαιριστή Γιούρκα Σεϊταρίδη και αδερφός του πατέρα του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας, που πήρε το όνομα του παππού του, Γιούρκας.

Αγωνίστηκε στην Α’ Εθνική για έξι σεζόν “μετρώντας”185 αγώνες και 15 γκολ. Στη συνέχεια υπήρξε και προπονητής, αφήνοντας πίσω του μία σπουδαία αθλητική κληρονομιά. Στην ΑΕΛ έπαιξε μαζί με τον αδερφό του Δημήτρη.

Μίλτος Σεϊταρίδης

