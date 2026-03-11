MENOY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πού θα κατασκευαστεί ο πρώτος ουρανοξύστης στη Θεσσαλονίκη

THESTIVAL TEAM

Μνημόνιο Κοινής Κατανόησης για τη διερεύνηση συνεργασίας στην ανάπτυξη τμήματος του ιστορικού ακινήτου «Κεραμεία Αλλατίνη» υπέγραψαν ο Όμιλος ΑΒΑΞ και η ΣΤΑΝΤΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων, ιδιοκτήτρια του ακινήτου στη Θεσσαλονίκη.

Η συνεργασία αφορά τη μελέτη ανάπτυξης ενός πύργου κατοικιών τύπου ουρανοξύστη σε τμήμα της ιστορικής έκτασης των Κεραμεία Αλλατίνη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το κτίριο θα έχει συνολική δόμηση που μπορεί να φτάσει έως και τα 29.800 τετραγωνικά μέτρα και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της αντιπαροχής.

Παράλληλα η κατασκευή του ουρανοξύστη θα συνδυαστεί με τη δημιουργία δημοτικού πάρκου και την ανάπλαση των διατηρητέων κτηρίων του κεραμείου.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, ο Όμιλος ΑΒΑΞ θα διαθέτει περίοδο αποκλειστικότητας τριών μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες τεχνικές μελέτες, καθώς και αξιολογήσεις για τη βιωσιμότητα και την υλοποίηση του έργου.

