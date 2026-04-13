ΟΠΕΚ: Κατάρρευση της παραγωγής πετρελαίου έως 61% στη Μέση Ανατολή – Οι μειώσεις ανά χώρα

Η παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή κατέγραψε απότομη πτώση τον Μάρτιο, εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο ΟΠΕΚ τη Δευτέρα.

Το μεγαλύτερο πλήγμα υπέστη το Ιράκ, με την παραγωγή να καταρρέει κατά 61%, από 4,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Φεβρουάριο σε 1,6 εκατ. βαρέλια τον Μάρτιο. Σημαντική πτώση καταγράφηκε επίσης στο Κουβέιτ (-53%) και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (-44%) σε μηνιαία βάση.

Στη Σαουδική Αραβία, τον μεγαλύτερο παραγωγό του ΟΠΕΚ, η παραγωγή μειώθηκε κατά 23%, από 10,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε 7,8 εκατ. βαρέλια. Το Ριάντ βασίζεται πλέον σε έναν κρίσιμο αγωγό Ανατολής–Δύσης για να διοχετεύει πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο προς την Ερυθρά Θάλασσα για εξαγωγές.

Ωστόσο, ο αγωγός – με δυναμικότητα 7 εκατ. βαρελιών ημερησίως – δέχθηκε πρόσφατα επίθεση από το Ιράν, γεγονός που μείωσε τη χωρητικότητά του κατά 700.000 βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Saudi Press Agency.

Συνολικά, η παραγωγή του ΟΠΕΚ υποχώρησε κατά 27% σε μηνιαία βάση, από 28,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε 20,8 εκατ. βαρέλια.

Οι χώρες του Κόλπου περιόρισαν την παραγωγή τους καθώς αδυνατούν να εξάγουν μέσω των στενών του Ορμούζ λόγω του πολέμου. Η ναυσιπλοΐα των τάνκερ στη στενή θαλάσσια οδό, που συνδέει τον Κόλπο με τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, έχει καταρρεύσει εξαιτίας επιθέσεων από το Ιράν.

Όπως δήλωσε ο Σεΐχης Ναουάφ αλ-Σαμπάχ, επικεφαλής της Kuwait Petroleum Corporation, θα χρειαστούν μήνες για να επανέλθει η παραγωγή στα πλήρη επίπεδα. «Διαθέτουμε ανθεκτικά κοιτάσματα που μπορούν να αποδώσουν σημαντική παραγωγή άμεσα, μέσα σε λίγες ημέρες. Το μεγαλύτερο μέρος θα αποκατασταθεί σε λίγες εβδομάδες, ενώ η πλήρης επαναφορά θα απαιτήσει τρεις έως τέσσερις μήνες», ανέφερε στο συνέδριο CERAWeek.

Την ίδια στιγμή, η παραγωγή του Ιράν υποχώρησε πιο ήπια, κατά περίπου 5%, από 3,24 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε 3,06 εκατ. βαρέλια, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ, με τη χώρα να συνεχίζει τις εξαγωγές μέσω των Στενών κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ωστόσο, η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ναυτικό αποκλεισμό, μετά την αποτυχία των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό να μπλοκάρει κάθε θαλάσσια κυκλοφορία προς και από τα ιρανικά λιμάνια από τις 17:00 τη Δευτέρα.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται εκ νέου ανοδικά, με τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate για παράδοση Μαΐου να επιστρέφουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 100 δολάρια για τον Ιούνιο, με το συμβόλαιο Ιουλίου να κινείται στα 93,93 δολάρια.

