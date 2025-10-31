ΕΛΤΑ: Αυτή είναι η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν, ποια βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη – Τι απαντά η εταιρεία

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η απόφαση των ΕΛΤΑ να κλείσει 204 καταστήματα σε περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα. Κάποια από αυτά είναι σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Το θέμα συζητείται πλέον και στη Βουλή. Το θέμα έχει φτάσει και στη Βουλή με όλα τα κόμματα να συμφωνούν ότι πρέπει να συζητηθεί παρουσία των συναρμόδιων υπουργών.

Σε ό,τι αφορά στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τη λίστα που δόθηκε στη δημοσιότητα, κλεινουν τα καταστήματα Ασβεστοχωρίου, ΒΙΠΕΘ, Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, Ιωνίας, Καλοχωρίου, Νέας Μηχανιώνιας, Πανοράματος, Πυλαίας, Συκεών και Χαλάστρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ΕΛΤΑ, η αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων με ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα, με την οποία ολοκληρώνεται ο εξορθολογισμός του δικτύου των ΕΛΤΑ, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα συνολικά των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία επενδύουν σε νέες υπηρεσίες, στην τεχνολογική αναβάθμιση και καλύτερες συνθήκες για εργαζόμενους και πελάτες. Σήμερα πλέον η συναλλακτική δραστηριότητα στα καταστήματα συνεισφέρει λιγότερο από 10% των εσόδων, αλλά αναλώνει πάνω από το 50% των εξόδων, κατασπαταλώντας δυνατότητες επένδυσης, ανάπτυξης και το αποτέλεσμα από τις άλλες υγιώς αναπτυσσόμενες δραστηριότητες, όπως courier, ανάπτυξη ecommerce, υποστήριξη επιχειρήσεων, κ.α.

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες παρέχονται αδιάλειπτα σε κάθε περιοχή της χώρας, ανεξάρτητα από τη λειτουργία φυσικού καταστήματος, μέσα από 1.400 ταχυδρόμους, 500 συνεργάτες, 400 πράκτορες couriers και αγροτικούς διανομείς, σε εκατοντάδες συνεργαζόμενα σημεία και με χρήση σύγχρονων εργαλείων. Έτσι διασφαλίζεται ότι η περιφέρεια θα εξυπηρετείται με πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά.

Τα 204 καταστήματα που αποσύρονται, έχουν ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα και με επικαλύψεις από γειτονικά σημεία. Αρκετά από αυτά λειτουργούσαν με ζημίες που ξεπερνούσαν τις 150.000 ευρώ ετησίως. Με την αναπροσαρμογή του δικτύου, το προσωπικό των ΕΛΤΑ μεταφέρεται σε παραγωγικές λειτουργίες, ενισχύοντας την παρουσία ταχυδρόμων και την επιχειρησιακή δυναμική στην περιφέρεια.

Δείτε όλη τη λίστα με τις περιοχές που κλείνουν καταστήματα των ΕΛΤΑ

ΑΓΙΑΣ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡ.

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)

ΑΓΙΑΣΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΑΚΡΑΤΑΣ – ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ

ΑΛΙΜΟΥ

ΑΜΑΡΙΟΥ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR)

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΡΝΑΙΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΑΡΧΑΝΩΝ

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΣΤΡΟΥΣ

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΑΦΑΝΤΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ (ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ)

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΒΙ.ΠΕ.Θ.

ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΒΟΥΛΑΣ

ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΒΡΥΣΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΓΑΒΑΛΟΥΣ

ΓΑΖΙΟΥ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΓΑΥΡΙΟΥ

ΓΕΡΑΚΑ

ΓΚΟΥΡΑΣ

ΔΑΦΝΗΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΕΛΦΩΝ

ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ.

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΟΥΝΤΑΣ

ΕΡΕΣΟΥ

ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΕΥΛΑΛΟΥ

ΕΦΥΡΑΣ

ΖΑΓΟΡΑΣ

ΖΙΤΣΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ

ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)

ΘΟΥΡΙΑΣ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ

ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2

ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ

ΚΙΑΤΟΥ

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)

ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)

ΛΑΛΑ

ΛΕΒΙΔΙΟΥ

ΛΕΝΟΡΜΑΝ

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

ΛΕΧΑΙΝΩΝ

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΛΟΥΡΟΥ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΜΑΛΙΩΝ

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ

ΜΕΘΑΝΩΝ

ΜΕΛΙΓΑΛΑ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΗΘΥΜΝΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΜΟΥΔΡΟΥ

ΜΥΤΙΚΑ

ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14)

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΝΙΚΑΙΑΣ

ΝΙΚΗΤΗΣ

ΝΥΔΡΙΟΥ

ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

ΟΙΑΣ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17)

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΤΡΑΣ 3

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ

ΠΥΛΑΙΑΣ

ΠΥΛΗΣ

ΡΑΧΩΝ

ΡΟΔΟΥ 2

ΣΕΡΒΙΩΝ

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΚΑΛΑΣ

ΣΚΥΔΡΑΣ

ΣΟΥΔΑΣ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΣΟΦΑΔΩΝ

ΣΟΦΙΚΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΖΑΒΡΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ)

ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΤΥΧΕΡΟΥ

ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΦΙΛΟΤΙΟΥ (ΧΑΛΚΕΙΟΥ)

ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ

ΦΥΤΕΙΩΝ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.)

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΨΑΧΝΩΝ