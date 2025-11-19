MENOY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτη ενίσχυση σε κτηνοτρόφους λόγω ευλογιάς – Πόσα χρήματα θα πάρουν ανά ζώο και πότε

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πόσα χρήματα θα πάρουν οι κτηνοτρόφοι από την καταστροφή από την ευλογιά των αιγοπροβάτων τους.

Η ενίσχυση είναι συμπληρωματική και θα εξαρτάται από τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν. Πρόκειται για συμπληρωματικά χρήματα που θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν από την ευλογιά θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση έως το τέλος του έτους, η οποία θα είναι συμπληρωματική και θα βασίζεται στον αριθμό των θανατωθέντων ζώων.

Η πληρωμή θα γίνει άμεσα, πριν τις γιορτές, και σκοπός της είναι να αναπληρώσει το εισόδημά τους.

Έκτακτη ενίσχυση σε κτηνοτρόφους λόγω ευλογιάς

  • Πληρωμή μέχρι τέλος Δεκεμβρίου
  • Συνολικά έχουν θανατωθεί: 450.000
  • Θα δοθούν: 54 – 58 εκατ.€

120€ έως 130€ / ζώο

*Αφορά: 1.600 – 2.000 κτηνοτρόφους

Πραγματικό παράδειγμα κτηνοτρόφου που έχασε 500 ζώα

1η ενίσχυση:

  • Τέλος Νοεμβρίου του 2024, έχασε 500 ζώα
  • Αρχές Ιανουαρίου του 2025, έλαβε 78.000€ (155€ /ζώο)

2η έκτακτη ενίσχυση Χριστουγέννων:

Εντός Δεκεμβρίου, θα λάβει 60.000€ έως 65.000€

Σύνολο: 138.000€ – 143.000€

Οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν τα χρήματα για να μπορέσουν να αναπληρώσουν το εισόδημά τους όσο ανασυστήνουν τα κοπάδια τους.

Ευλογιά Κτηνοτρόφοι

