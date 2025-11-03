MENOY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 στο myCar – Πότε λήγει η προθεσμία πληρωμής

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 στην πλατφόρμα myCAR της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να μπουν με τους κωδικούς τους και να κατεβάσουν τον νέο λογαριασμό, με την προθεσμία πληρωμής να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τα τέλη κυκλοφορίας παραμένουν αμετάβλητα στα ίδια επίπεδα. Ωστόσο, όσοι καθυστερήσουν να τα πληρώσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα που ξεκινούν από 25% επί του ποσού του τέλους και φθάνουν έως 100%, ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης.

Τα ποσά

Το ύψος των τελών καθορίζεται με βάση την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος:

Για αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα έως 31 Οκτωβρίου 2010, τα τέλη υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό. Για παράδειγμα, για αυτοκίνητο 1.200 κ.εκ. τα τέλη ανέρχονται σε 135 ευρώ, ενώ για 1.600 κ.εκ. σε 280 ευρώ.

Για οχήματα που κυκλοφόρησαν από 1η Νοεμβρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, τα τέλη υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές CO₂.

Τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα για την καθυστερημένη πληρωμή είναι κλιμακωτά: 25% επί του ποσού αν τα τέλη πληρωθούν εντός Ιανουαρίου, 50% αν πληρωθούν τον Φεβρουάριο και 100% από την 1η Μαρτίου και μετά. Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ. Έτσι, για τέλη ύψους 100 ευρώ, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει 130 ευρώ αν καθυστερήσει έως τον Ιανουάριο, 150 ευρώ αν εξοφλήσει τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά.

Τέλη κυκλοφορίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

