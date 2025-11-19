Βίκυ Καγιά: Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι top επιλογή για το Shopping Star

Η Βίκυ Καγιά μίλησε στην κάμερα του Buongiorno και σχολίασε την τηλεοπτική επικαιρότητα.

Αρχικά, η ίδια ξεκαθάρισε ότι «η ζωή μου είναι απολαυστική είναι, βλέπω λίγο απ΄ όλα. Δεν έχω δει μισό επεισόδιο GNTM. Όταν κλείνω τα παράθυρα και τις πόρτες στη ζωή μου, δεν γυρνάω πίσω εκεί. Δεν ισχύει ότι θα επιστρέψω τηλεοπτικά».

Όσον αφορά το Shopping Star, η ίδια είπε: «Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι top επιλογή για το Shopping Star, θα της πηγαίνει πάρα πολύ».

Για την δικαστική κόντρα μεταξύ των δύο πρώην συνεργατών της, η Βίκυ Καγιά ήταν απόλυτη: «Τα άκουσα, δεν το έχω παρακολουθήσει, λυπάμαι για την κόντρα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και της Ελένης Χριστοπούλου, εύχομαι να έχει ομαλή εξέλιξη. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί και είμαι ο λάθος άνθρωπος για να ρωτήσετε».