Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα του το J2US;

Την πρώτη του μάχη για τα νούμερα τηλεθέασης έδωσε το βράδυ του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου το J2US, το οποίο έκανε πρεμιέρα στην prime time του Open.

Όπως αναφέρει το zappit.gr, το μουσικό show του Νίκου Κοκλώνη σημείωσε μέσο όρο 8% στο δυναμικό κοινό και 10% στο γενικό σύνολο.

Από εκεί και πέρα, την πρωτιά πήρε ο Εκατομμυριούχος, που είχε μέσο όρο 11% στο δυναμικό και 13% στο γενικό.

Επίσης, στο δυναμικό κοινό το Don’t forget the lyrics είχε 6,4%, το The Wall 5,4% και η Παρέα 3,1%.

Στο γενικό σύνολο, η Παρέα σημείωσε μέσο όρο 8%, το Don’t forget the lyrics ακολούθησε με 6,2% και το The Wall βρέθηκε στο 6,1%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 11%

J2US – 8%

Don’t forget the lyrics – 6,4%

The Wall – 5,4%

Παρέα – 3,1%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 13%

J2US – 10%

Παρέα – 8%

Don’t forget the lyrics – 6,2%

The Wall – 6,1%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.