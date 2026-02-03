Σταματίνα Τσιμτσιλή για Παπανώτα – Βουλγαράκη: Στεναχωρήσαμε ένα κορίτσι, ας μην δίνουμε τροφή σε κάποιους που γεμίζουν την εκπομπή τους με περιεχόμενο άλλου τύπου

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε ξανά στα σχόλια που είχε κάνει ο Δημήτρης Παπανώτας για την Ελένη Βουλγαράκη, μέσα από το Happy Day.

Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε χθες από διάφορες ψυχαγωγικές εκπομπές, το πρωί της Τρίτης (3/2) και με αφορμή μια τηλεφωνική εμφάνιση της Μαριάντας Πιερίδη για δικό της θέμα, η παρουσιάστρια θέλησε να εξηγήσει τι έχει συμβεί και να κλείσει οριστικά την υπόθεση.

«Δημήτρη, εσύ; Αγαπημένε μου, ποιος σε στεναχωρεί εσένα; Διαβάζω αυτά που γράφεις και λέω: κοίτα να δεις εδώ τι έχει γίνει», του είπε αρχικά η τραγουδίστρια, με τον δημοσιογράφο να απαντά: «Με βλέπεις στεναχωρημένο;».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή πήρε αμέσως τον λόγο για να επισημάνει:

«Επειδή αυτά είναι ευαίσθητα θεματάκια και στεναχωρήσαμε ένα κορίτσι που δεν έφταιγε σε κάτι, ας μην το συνεχίζουμε κι ας μην δίνουμε τροφή σε άλλους που γεμίζουν την εκπομπή τους με περιεχόμενο άλλου τύπου. Ξέρεις, καμιά φορά οι άνθρωποι καταδεικνύουν ένα γεγονός και στην ουσία το τροφοδοτούν περισσότερο από εκείνους που το ξεκίνησαν».

«Είχα αποφασίσει να μην πω τίποτα αλλά επειδή έγινε αυτή η αναφορά από τη Μαριάντα, θέλω να πω ότι όσοι ασχολούνται με ζητήματα που άπτονται της εκπομπής καλό είναι να παρουσιάζουν μία συνολική εικόνα. Εσύ είπες αυτά που είπες, λογοδοτεί ο καθένας για τα λεγόμενά του, εγώ κατηγορήθηκα ότι δεν σε σταμάτησα όπως θα έπρεπε, παρ’ όλο που είχα εντελώς διαφορετική άποψη και την εξέφρασα. Παρακαλώ τους συναδέλφους, να παίζουν τα βίντεο σωστά και να μη μοντάρουν κατά το δοκούν».

«Εγώ θέλω να τους παρακαλέσω να στήσουν μία κρεμάλα εκεί έξω από το ΟΡΕΝ, να πεταχτώ να με κρεμάσουν. Ή και έξω από τον ΑΝΤ1, δεν έχω πρόβλημα. Δεν θα απολογηθεί κανένας για τις απόψεις του. Δόξα τω Θεώ δημοκρατία έχουμε. […] Δεν πήγε καθόλου το μυαλό σου ότι η επιτυχία της εκπομπής είναι ο στόχος;», θέλησε να σχολιάσει από την πλευρά του ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Επί τούτου κάποιες εκπομπές δεν έβαλαν το απόσπασμα που διαφωνούμε. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι ότι οι άνθρωποι έχουν την ευθύνη των λεγομένων τους», κατέληξε επί του θέματος η Σταματίνα Τσιμτσιλή, ζητώντας συγγνώμη από την Ελένη Βουλγαράκη εάν άθελά της τη στεναχώρησε.