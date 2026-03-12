Πέτρος Κωστόπουλος: Τα λεφτά που ακουμπούσαν στην Ελένη Μενεγάκη για τοποθέτηση προϊόντος δεν υπήρχαν

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε ο Πέτρος Κωστόπουλος και μίλησε για τους σταρ της Ελλάδας και το lifestyle, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην Ελένη Μενεγάκη.

Ο πρώην εκδότης μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με λεμόνι» και αναφέρθηκε στην εποχή που τα περιοδικά ασχολούνταν με το lifestyle. Επίσης, ο Πέτρος Κωστόπουλος ανέφερε ότι η Ελένη Μενεγάκη έπαιρνε πολλά χρήματα για την τοποθέτηση προϊόντων στις εκπομπές της.

Ο πρώην εκδότης, αναφερόμενος στους celebrities, ανέφερε: «Το lifestyle ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει, είναι ο τρόπος ζωής που ζεις. Τα περιοδικά σε όλον τον πλανήτη ασχολούταν με την καλή πλευρά της ζωής. Όταν λες τώρα ότι οι εκπομπές στην τηλεόραση είναι lifestyle… Τι δουλειά έχει το Κλικ και το Nitro με τη γυφτιά που βλέπεις στην τηλεόραση που ονομάζεται lifestyle», δήλωσε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

«Τότε celebrities ήταν οι σταρ της μουσικής και του κινηματογράφου. Τώρα είναι κουτσοί, στραβοί στον Άγιο Παντελεήμονα. Everybody is a celebrity, τη σιχαίνομαι τη λέξη αυτή», είπε ακόμα.

Παράλληλα, ο Πέτρος Κωστόπουλος αναφέρθηκε και στο τέλος της «αυτοκρατορίας» που είχε χτίσει στα media με την εταιρεία ΙΜΑΚΟ.

«Αν έκανα μια βλακεία ήταν ότι άρχισα κι έχωνα, κι έχωνα. Δεν έμεινε τίποτα. Ούτε σπίτια, ούτε λεφτά που είχα μαζεμένα. Με έπιασε κι ένας εγωισμός ηλίθιος ότι θα το σώσουμε», παραδέχτηκε.

Στην ίδια συνέντευξη ο Πέτρος Κωστόπουλος αναφέρθηκε και στην Ελένη Μενεγάκη, αναφέροντας ότι οι εταιρείες πλήρωναν αδρά την παρουσιάστρια για να διαφημίζει τα προϊόντα τους στις εκπομπές της, ανεξαρτήτως τα ποσοστά τηλεθέασης που έκανε.

«Τα λεφτά που ακουμπούσαν πάνω στην Ελένη Μενεγάκη για τοποθέτηση προϊόντος, είτε έκανε 25%, είτε 10% , δεν υπήρχαν. Αυτό ήταν κάτι τεράστιο για το κανάλι, πέρα απ’ την κανονική διαφήμιση. Όσοι τα πήραν, τα άξιζαν. Έτσι αμείβονται, και όταν δεν πουλάνε γίνεται κάτι απλό, delete, και δεν βγάζουν μία», είπε χαρακτηριστικά ο Πέτρος Κωστόπουλος.