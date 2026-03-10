MasterChef: Η απαιτητική δοκιμασία θα κρίνει τον επόμενο υποψήφιο προς αποχώρηση

Απόψε, Τρίτη 10 Μαρτίου, τα δώδεκα μέλη της Κόκκινης μπριγάδας μπαίνουν στην κουζίνα του MasterChef 10 και ετοιμάζονται για να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία του Τεστ Δημιουργικότητας.

Την προηγούμενη εβδομάδα η Κόκκινη μπριγάδα πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στις Ομαδικές Δοκιμασίες, αποκτώντας προβάδισμα στο σκορ με 3 – 2, απέναντι στη Μπλε.

Τα μέλη της Κόκκινης μπριγάδας θα μάθουν απόψε ότι την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η ένωση των δύο μπριγάδων. Από εκείνη τη στιγμή και μετά οι δύο μπριγάδες θα ζουν μαζί κάτω από την ίδια στέγη και θα συγκρούονται μαγειρικά κάθε ημέρα.

Η νέα θεματική εβδομάδα με τίτλο «Συνεργασίες» έχει ήδη ξεκινήσει και τα μέλη της Κόκκινης μπριγάδας καλούνται να αποδείξουν πόσο καλά γνωρίζει ο ένας τον άλλον και πόσο αποτελεσματικά μπορούν να συνεργαστούν.

Στην αποψινή δοκιμασία η τύχη του κάθε παίκτη στον διαγωνισμό δεν βρίσκεται αποκλειστικά στα δικά του χέρια, καθώς θα μαγειρέψουν σε ζευγάρια. Τα δώδεκα μέλη της Κόκκινης μπριγάδας θα χωριστούν σε έξι ζευγάρια.

Τα τρία ζευγάρια, που θα παρουσιάσουν τις καλύτερες προσπάθειες θα παραμείνουν ασφαλή, ενώ τα τρία ζευγάρια με τις πιο αδύναμες προσπάθειες θα βρεθούν αντιμέτωπα με τον κίνδυνο της αποχώρησης. Στο τέλος της βραδιάς θα προκύψουν δύο υποψήφιοι για αποχώρηση.

Ο μόνος που παραμένει ασφαλής ακόμη και αν ηττηθεί, είναι ο Τάσος Παυλίδης, καθώς, ως αρχηγός της μπριγάδας, προστατεύεται από την ασυλία του.

Αυτό που δεν γνωρίζουν, όμως, τα μέλη της Κόκκινης μπριγάδας είναι πως τα ζευγάρια θα μαγειρέψουν με… απόσταση, με στόχο να δημιουργήσουν δύο πανομοιότυπα πιάτα. Κι αυτό γιατί θα διαγωνιστούν στη διαχρονική και αγαπημένη δοκιμασία «Οδηγός » & «Ακόλουθος»!

Σε κάθε ζευγάρι ο ένας διαγωνιζόμενος θα αναλάβει τον ρόλο του «Οδηγού» και ο άλλος του «Ακόλουθου». Το ζητούμενο της δοκιμασίας είναι ο «Οδηγός» να δημιουργήσει ένα πρωτότυπο πιάτο και ο «Ακόλουθος» ένα ακριβές αντίγραφό του. Τα δύο πιάτα πρέπει να είναι απολύτως πανομοιότυπα, σε γεύσεις, τεχνικές και παρουσίαση!

Το πιάτο κάθε ζευγαριού θα αποτελεί αποκλειστική επιλογή του «Οδηγού». Οι «Ακόλουθοι» θα αποχωρήσουν αρχικά από την κουζίνα, με τους «Οδηγούς» να έχουν 30’ στη διάθεσή τους για να αποφασίσουν το πιάτο, να επισκεφθούν την αποθήκη τροφίμων, να ετοιμάσουν δύο ίδια καλαθάκια με τα απαραίτητα υλικά για εκείνους και τους «Ακολούθους» τους και για να εξοπλίσουν τα δύο πόστα!

Καλεσμένος των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι ένας μάγειρας, ο οποίος από τις κουζίνες του Άμστερνταμ βρέθηκε στην κουζίνα του MasterChef και κατάφερε να ξεχωρίσει στον διαγωνισμό για τη δημιουργικότητα και την προσήλωσή του. Κι αυτός δεν είναι άλλος από τον νικητή του MasterChef 3, Μανώλη Σαρρή!

Ποιο ζευγάρι θα παρουσιάσει τα δύο καλύτερα και πιο όμοια πιάτα στους κριτές και ποιοι θα είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση στο τέλος της βραδιάς;