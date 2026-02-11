Κατερίνα Καινούργιου για Τούνη: Μπράβο η κοπέλα, δεν τα έχει κλέψει από πουθενά και δεν τα έχει με κανέναν γέρο

Την δική της οπτική για το πολυτελές ταξίδι της Ιωάννας Τούνη στη Σαουδική Αραβία κατέθεσε η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, μέσα από την «Super Κατερίνα», αναγνωρίζοντας πως «μόνη της το έχει κάνει», αλλά επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο lifestyle δεν αποτελεί απαραίτητα πρότυπο.

«Αρχικά μπράβο η κοπέλα, δεν τα έχει κλέψει από πουθενά, συγγνώμη που θα το πω, δεν τα έχει με κανέναν γέρο, θα το πω έτσι γιατί βλέπουμε και πάρα πολλές που ξαφνικά κάνουνε ζωάρες και τις βλέπεις να είναι μικρές κοπέλες… και τα φτιάχνουνε με κάποιον που της λένε “κάνω τη ζωάρα” και ανεβάζουνε, διαφωνώ κάθετα με αυτό.

Η κοπέλα μόνη της το έχει κάνει, μπράβο, της βγάζω το καπέλο. Από κει και πέρα όμως νομίζω ότι δεν είναι το πρότυπο που πρέπει να περνάμε στα παιδιά, η κοπέλα δεν είπε το αντίθετο. Είναι ότι μορφωθείτε, δουλέψτε, βγάλτε τα χρηματάκια σας και μετά βεβαίως κάντε και τα ταξίδια. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχει δουλέψει για να το κάνει όλο αυτό», σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου.

Λίγο αργότερα, η λαμπερή παρουσιάστρια τοποθετήθηκε ξεκαθαρίζοντας: «Η πιο νέα γενιά, επειδή εγώ μιλάω με κοπέλες που έχουν και παιδιά γύρω στα 15-16, δεν είναι φαν της Τούνη».

