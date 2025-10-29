MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Γρηγόρης Γκουντάρας – Ναταλί Κάκκαβα: “Η εκπομπή μας θα είναι ψυχαγωγική και τηλεοπτική” – “Χωρίς δημόσιες σχέσεις”

|
THESTIVAL TEAM

Για τη νέα εκπομπή που θα παρουσιάσουν στο Open μίλησαν ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα στο “Buongiorno”.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέφουμε στο σαββατοκύριακο και ανυπομονούμε», είπε αρχικά η Ναταλί Κάκκαβα.

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας ανέφερε: «Νιώθω ότι ερχόμαστε σε ένα οικείο περιβάλλον. Περάσαμε τέλεια στο Open, ταίριαξαν οι χημείες μας.

Η εκπομπή μας θα είναι καθαρά ψυχαγωγική και τηλεοπτική. Θα είναι ένα κομμάτι μέσα σε όλη αυτή την τηλεοπτική πραγματικότητα που θα ασχολείται με την τηλεόραση».

Ν.Κ.: Χωρίς δημόσιες σχέσεις.

ΓΡ.ΓΚ.: Υπάρχει μεγάλη μερίδα ανθρώπων που δουλεύουν στην τηλεόραση που λειτουργούν έτσι.

Γρηγόρης Γκουντάρας Ναταλί Κάκκαβα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Παρθένα Χοροζίδου: Με τον Γιάννη Μπέζο με πιάνει άγχος, του έχω έναν σεβασμό παραπάνω

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Γιώργος Κακοσαίος – Η συγκινητική αποκάλυψη για τη μητέρα του: “Είναι πάντα εκεί”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ώρες πριν

Μέσω myAADE οι δηλώσεις απαλλαγής ΕΝΦΙΑ για τους πυρόπληκτους

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Νίκος Πολυδερόπουλος: Αιφνιδιάστηκα με την εγκυμοσύνη της Βαλασίας, διαλύθηκα αλλά ήταν κάτι που το θέλαμε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Διδυμότειχο: Με το πρόσχημα νοσηλείας συγγενή έπεισαν άνδρα να τους παραδώσει 12.000 ευρώ

MEDIA NEWS 48 λεπτά πριν

Γρηγόρης Γκουντάρας – Ναταλί Κάκκαβα: “Η εκπομπή μας θα είναι ψυχαγωγική και τηλεοπτική” – “Χωρίς δημόσιες σχέσεις”