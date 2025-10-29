Γρηγόρης Γκουντάρας – Ναταλί Κάκκαβα: “Η εκπομπή μας θα είναι ψυχαγωγική και τηλεοπτική” – “Χωρίς δημόσιες σχέσεις”

Για τη νέα εκπομπή που θα παρουσιάσουν στο Open μίλησαν ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα στο “Buongiorno”.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέφουμε στο σαββατοκύριακο και ανυπομονούμε», είπε αρχικά η Ναταλί Κάκκαβα.

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας ανέφερε: «Νιώθω ότι ερχόμαστε σε ένα οικείο περιβάλλον. Περάσαμε τέλεια στο Open, ταίριαξαν οι χημείες μας.

Η εκπομπή μας θα είναι καθαρά ψυχαγωγική και τηλεοπτική. Θα είναι ένα κομμάτι μέσα σε όλη αυτή την τηλεοπτική πραγματικότητα που θα ασχολείται με την τηλεόραση».

Ν.Κ.: Χωρίς δημόσιες σχέσεις.

ΓΡ.ΓΚ.: Υπάρχει μεγάλη μερίδα ανθρώπων που δουλεύουν στην τηλεόραση που λειτουργούν έτσι.